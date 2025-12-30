Δυστύχημα στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/12) στα Άνω Λιόσια με έναν συρμό του Προαστιακού να παρασέρνει και να τραυματίζει θανάσιμα έναν πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 06:50 το πρωί στα Άνω Λιόσια, στο ύψος της Ζωφριάς, 330 μέτρα πριν τον σταθμό του Προαστιακού.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Στο συγκεκριμένο σημείο διερχόμενο τρένο παρέσυρε έναν πεζό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Άνω Λιόσια: Το σημείο που ένας πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο συρμό του Προαστιακού με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του pic.twitter.com/whw2f6lRV7 — Flash.gr (@flashgrofficial) December 30, 2025

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε τυχόν εξέλιξη».