Έκκληση για την σορό της αδικοχαμένης αεροσυνοδού: «Να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα»

Έκκληση απευθύνει η οικογένεια της αδικοχαμένης αεροσυνοδού Μαρίας Παππά, ενός από τα θύματα του αεροσκάφους Falcon που συνετρίβη στην Άγκυρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ζητώντας να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της στην Ελλάδα.

Τραγική φιγούρα είναι η 95χρονη γιαγιά της Μαρίας, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια έχει χάσει τα δύο της παιδιά και πλέον και την εγγονή της. Η ηλικιωμένη ζητά τη συνδρομή των ελληνικών Αρχών, ώστε να επιστρέψει η σορός της Μαρίας στην Ελλάδα και να μπορέσει να την αποχαιρετήσει.

«Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα. Η 95χρονη γιαγιά μας εκλιπαρεί να επιστρέψει η σορός της για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει», δηλώνουν συγγενικά της πρόσωπα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1.

«Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν γίνει»

Από την πλευρά του, ο σύντροφός της επισημαίνει ότι, αν και οι σοροί των Λίβυων αξιωματούχων που επέβαιναν στο αεροσκάφος παραδόθηκαν πριν από δύο ημέρες, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πλήρωμα. «Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για τους δύο Γάλλους πιλότους και τη Μαρία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο αδελφός της Ελληνίδας αεροσυνοδού δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη κληθεί από τις τουρκικές Αρχές για να δώσει γενετικό υλικό στο πλαίσιο της επίσημης ταυτοποίησης. Όπως αναφέρει, η αεροπορική εταιρεία έχει ενημερώσει ότι κλιμάκιό της βρίσκεται στην Άγκυρα, ωστόσο δεν έχει δοθεί άδεια πρόσβασης στο σημείο, ενώ από την ελληνική πρεσβεία τους ζητείται να αναμένουν.

«Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν παραδίδονται και οι δικοί μας άνθρωποι», τονίζει.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, συνεχίζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπατρισμό της σορού της άτυχης Ελληνίδας.