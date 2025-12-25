«Σ’ αγαπώ, θα μιλήσουμε όταν φτάσω»: Τα λόγια που δεν πρόλαβε να τηρήσει η Μαρία Παππά

Θρήνο έχει σκορπίσει ο τραγικός θάνατος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδού του ιδιωτικού αεροσκάφους Falcon 50 που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης (23/12) έξω από την Άγκυρα. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η τελευταία συνομιλία της με τον σύντροφό της, λίγες ώρες πριν από την απογείωση.

«Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την τελευταία της πτήση. Μου είπε “Σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ», ανέφερε συντετριμμένος ο σύντροφός της μιλώντας στον ANT1.

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της 42χρονης πριν επιβιβαστεί στο ιδιωτικό τζετ, το οποίο θα μετέφερε τη στρατιωτική ηγεσία της δυτικής Λιβύης από περιοχή νότια της Άγκυρας προς την Τρίπολη. Το ταξίδι, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η οικογενειακή τραγωδία γίνεται ακόμη βαρύτερη, καθώς μόλις λίγες εβδομάδες πριν, η Μαρία Παππά και ο αδελφός της είχαν αποχαιρετήσει τη μητέρα τους.

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, ο αδελφός της αποχαιρέτησε τη 42χρονη, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο με σπάνια καλοσύνη και μεγαλοψυχία. «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τι σήμαινες για μένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός και ευγενικός άνθρωπος. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ, Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά», ανέφερε.