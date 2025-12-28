ΗΠΑ: Συγκλονιστικά βίντεο από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα με τουλάχιστον έναν νεκρό

Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στο Hammonton του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, με ένα άτομο να χάνει τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα.



Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 7 μ.μ. ώρα Ελλάδος), κοντά στην οδό Basin και τη Λεωφόρο North White Horse, σύμφωνα με το 6abc.com.

JUST IN:



🇺🇸:A helicopter loses control, spinning violently before crashing in Hammonton, New Jersey. pic.twitter.com/koadfAnqka — 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) December 28, 2025

Βίντεο που τραβήχτηκε από το πάρκινγκ ενός κοντινού καταστήματος έδειχνε μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο της αναφερόμενης συντριβής. Ένα άλλο βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνει ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου πριν συντριβεί.