ΗΠΑ: Συγκλονιστικά βίντεο από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα με τουλάχιστον έναν νεκρό
Η τραγωδία σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ - Το ένα από τα βίντεο δείχνει ελικόπτερο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου προτού συντριβεί.
Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στο Hammonton του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, με ένα άτομο να χάνει τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 7 μ.μ. ώρα Ελλάδος), κοντά στην οδό Basin και τη Λεωφόρο North White Horse, σύμφωνα με το 6abc.com.
Βίντεο που τραβήχτηκε από το πάρκινγκ ενός κοντινού καταστήματος έδειχνε μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο της αναφερόμενης συντριβής. Ένα άλλο βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνει ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου πριν συντριβεί.