Τουρκία: 30 δευτερόλεπτα μακριά από την τραγωδία - Πώς ένα χωριό γλύτωσε από τη συντριβή του Falcon

Ακόμα μεγαλύτερη θα μπορούσε να είναι η τραγωδία με τη συντριβή του Falcon στην Τουρκία, που παρέσυρε στον θάνατο τον Λίβυο στρατηγό Mohammed Ali al-Haddad, την Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά και άλλους 6 ανθρώπους, αν το αεροπλάνο συνέχιζε να πετά με την κανονική του ταχύτητα για ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, σε εκείνη την περίπτωση θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικάβακ, 2 χλμ. μακριά, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Υπενθυμίζουμε ότι το ιδιωτικό τζετ Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Esenboga της Άγκυρας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση αφού ανέφερε τεχνική δυσλειτουργία και ηλεκτρικό πρόβλημα.

Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο μετά τη συντριβή σε ένα άδειο χωράφι κοντά στη Χαϊμάνα, ήταν οι κάτοικοι του Κεσικάβακ. Αυτοί ήταν που εντόπισαν πρώτοι τα συντρίμμια και ενημέρωσαν τις Αρχές. Κάτοικοι του χωριού περιέγραψαν τον πανικό που βίωσαν, λέγοντας: «Ακούσαμε μια απίστευτη έκρηξη. Τα παράθυρα των σπιτιών τραντάχτηκαν. Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη και ο ουρανός φωτίστηκε από αυτήν».

Το χρονικό

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Abdulkadir Uraloglu, εξήγησε λεπτομερώς τα γεγονότα:



20:17: Το αεροσκάφος με διακριτικό κλήσης HMJ185 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα (Τρίπολη) της Λιβύης σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες.



20:25: Στο αεροσκάφος δόθηκε άδεια ανόδου σε μέγιστο ύψος 34.000 ποδιών.



20:31: Δηλώθηκε ο κωδικός PAN-PAN ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 32.000 ποδιών: PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (ένα επίπεδο κινδύνου πιο χαμηλά από το May Day), υποδεικνύοντας μια γενική ηλεκτρική βλάβη.



Στις 20:32, το αεροσκάφος ενημερώθηκε για την πορεία επιστροφής του και το ύψος στο οποίο θα κατέβαινε για την επιστροφή του στο αεροδρόμιο.



Στις 20:33, ενεργοποιήθηκε ο κωδικός έκτακτης ανάγκης 7700, κωδικός έκτακτης ανάγκης υψηλότερου κινδύνου.



Στις 20:34: Το ύψος του αεροσκάφους για επιστροφή έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο Esenboğa επιβεβαιώθηκε από τον πιλότο.



20:35: Το αεροσκάφος, δηλώνοντας ξανά PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN, επικοινώνησε με τη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα και του δόθηκαν το διάνυσμα του ραντάρ και το επίπεδο στο οποίο θα κατέβαινε.



Στις 20:36, η φωνή του πιλότου εξασθένησε: Η ευκρίνεια στην επικοινωνία πιλότου-ελέγχου χάθηκε και η φωνή του πιλότου έγινε δύσκολο να ακουστεί.



Στις 20:38 το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.



Σημειώνεται πως έχει βρεθεί τόσο το μαύρο κουτί όσο και ο καταγραφέας ήχων του πιλοτήριου και αναμένεται να σταλούν προς εξέταση.