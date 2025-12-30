Ξαναρχίζει η έρευνα για το αεροπλάνο της Malaysia Airlines που χάθηκε το 2014 με 239 επιβαίνοντες

Σκόρπισε τον πόνο στις οικογένειες 239 ανθρώπων και πάνω από μία δεκαετία μετά ένα τεράστιο «γιατί» συνεχίζει να πλανάται πάνω από την αεροπορική τραγωδία της Malaysia Airlines, με το αεροπλάνο που εξαφανίστηκε το 2014 να μην έχει εντοπιστεί και τα ακριβή αίτια του συγκλονιστικού δυστυχήματος να μην έχουν αποσαφηνιστεί.

Η έρευνα για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines αναμένεται να συνεχιστεί από την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, με ένα νέο σύστημα έρευνας να επιστρατεύεται ώστε να εξιχνιάσει ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά μυστήρια όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τον Guardian, μια νέα έρευνα από την Ocean Infinity, εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, είχε ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στο 2025, αλλά ακυρώθηκε τον Απρίλιο λόγω κακοκαιρίας.

Το Υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι η έρευνα στον βυθό θα συνεχιστεί από τις 30 Δεκεμβρίου και θα διεξάγεται κατά διαστήματα για 55 ημέρες.

Η Ocean Infinity συμφώνησε σε μια σύμβαση «χωρίς χρέωση» με τη Μαλαισία, βάσει της οποίας η εταιρεία θα ερευνήσει μια νέα τοποθεσία έκτασης 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον ωκεανό. Η εταιρεία θα πληρωθεί 70 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ) μόνο εάν εντοπιστούν συντρίμμια του αεροσκάφους.

Η πτήση MH370 ξέφυγε από την πορεία της και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια διαδρομής από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ προς την κινεζική πρωτεύουσα Πεκίνο, στις 8 Μαρτίου 2014. Μετέφερε 12 μέλη πληρώματος από τη Μαλαισία και 227 επιβάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Κινέζοι πολίτες. Στην πτήση επέβαιναν επίσης 38 Μαλαισιανοί, 7 υπήκοοι και κάτοικοι της Αυστραλίας, καθώς και πολίτες από την Ινδονησία, την Ινδία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, το Ιράν, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, την Ολλανδία, τη Ρωσία και την Ταϊβάν.

«Αδιανόητη τραγωδία για τη σύγχρονη εποχή»

Η εξαφάνιση της πτήσης οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες επιχειρήσεις έρευνας στον κόσμο. Η Αυστραλία ηγήθηκε της πολυεθνικής προσπάθειας, μαζί με τη Μαλαισία και την Κίνα, που κάλυψε περισσότερα από 120.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα πυθμένα σε μια απομακρυσμένη περιοχή του νότιου Ινδικού Ωκεανού. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017.

Σε μια έκθεση του ίδιου έτους, Αυστραλοί ερευνητές χαρακτήρισαν την αδυναμία να δοθεί λύση για τις οικογένειες των θυμάτων ως μια μεγάλη τραγωδία και σχεδόν αδιανόητη στη σύγχρονη εποχή.

Το 2018, η Ocean Infinity διεξήγαγε τρίμηνη έρευνα που και αυτή απέβη άκαρπη.

Συντρίμμια, μερικά από τα οποία επιβεβαιώθηκε ότι προέρχονται από το αεροπλάνο, έχουν ξεβραστεί όλα αυτά τα χρόνια κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και σε νησιά του Ινδικού Ωκεανού. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση μοτίβων μετατόπισης για να βοηθήσει στον προσδιορισμό της πιθανής τοποθεσίας του αεροπλάνου.

Ερωτήματα και σενάρια

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία της τελευταίας αναζήτησης της Ocean Infinity και το Υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας δήλωσε μόνο ότι θα βρισκόταν σε «μια στοχευμένη περιοχή που αξιολογήθηκε ότι έχει την υψηλότερη πιθανότητα εντοπισμού του αεροσκάφους».

Το 2018 μια επίσημη έρευνα της Μαλαισίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αεροπλάνο περιστράφηκε χειροκίνητα στον αέρα, αντί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του αυτόματου πιλότου και ότι δεν μπορούσε να αποκλειστεί «παράνομη παρέμβαση από τρίτο μέρος». Ωστόσο, η έκθεση απέρριψε θεωρίες που υποδήλωναν ότι ο πιλότος και ο πρώτος αξιωματικός οδήγησαν την πτήση MH370 σε μια αποστολή αυτοκτονίας και απέκλεισε τη μηχανική βλάβη ως αιτία.

Οι συγγενείς των επιβαινόντων έχουν από καιρό δηλώσει ότι χρειάζονται απαντήσεις για να αποφευχθεί μια άλλη τραγωδία. Έχουν καλωσορίσει την νέα επιχείρηση αναζήτησης του αεροσκάφους. Η Ντάνικα Γουίκς, σύζυγος του Πολ, Αυστραλού επιβάτη της μοιραίας πτήσες, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η οικογένειά της «δεν σταμάτησε ποτέ να ζητά απαντήσεις».

«Ελπίζω πραγματικά ότι αυτή η επόμενη φάση θα μας δώσει τη διαύγεια και την ηρεμία που τόσο απεγνωσμένα λαχταράμε, για εμάς και τους αγαπημένους μας, από τις 8 Μαρτίου 2014», είπε.