Θλίψη για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά: Το παιδικό όνειρο και οι ανησυχίες - «Σάπια τα αεροπλάνα»

Συγκλονισμένοι είναι φίλοι και συνάδελφοι της Μαρίας Παππά, της 42χρονης αεροσυνοδού που έχασε τη ζωή της στο αεροπορικό δυστύχημα με το μοιραίο Falcon, νότια της Άγκυρας.



Η Μαρία εργαζόταν ως αεροσυνοδός από πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο. Ήταν ένα παιδικό όνειρο που, όπως έλεγε στους δικούς της ανθρώπους, κατάφερε να κάνει πραγματικότητα. Παρά το πάθος της για το επάγγελμα, φέρεται να είχε εκφράσει σε οικείους της ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας. Πρώην συνάδελφός της ανέφερε: «Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. «Σάπιες» εταιρείες όλες. Έχει δουλέψει σε πολύ «σάπιες» εταιρείες και έγινε τελικά το κακό. Όλα «σάπια» αυτά τα αεροπλάνα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από τη Μαρία».



Η ίδια λάτρευε τα ταξίδια, τα ύψη και τη ζωή στον αέρα, κάτι που αποτύπωνε συχνά μέσα από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: στις σκάλες αεροπλάνου με τη βαλίτσα της, στην καμπίνα των επιβατών και λίγο πριν από την απογείωση, στη θέση ευθύνης που κατείχε για χρόνια.



Σύμφωνα με φίλους και συναδέλφους της, είχε πρόσφατα αλλάξει αεροπορική εταιρεία και δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένη από τις συνθήκες εργασίας. Διέθετε πολυετή εμπειρία, είχε παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια και εξετάσεις και είχε αποκτήσει το δίπλωμα της προϊσταμένης αεροσυνοδού, αναλαμβάνοντας αυξημένες ευθύνες.



Φίλοι και συνεργάτες τη θυμούνται ως ευγενική, κοινωνική και άψογη επαγγελματία. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μέσα στις γιορτές θα τη δω», λέει φίλη της μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega.

Άλλη στενή φίλη της αναφέρει: «Ήμασταν φίλες. Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ. Πρόσφατα είχε σταματήσει από μία συνεργασία που είχε με μία άλλη εταιρεία. Δεν γνωρίζω όμως το όνομα της εταιρείας και μετά ήξερα ότι θα καθόταν για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά προφανώς μέσα σε αυτό το διάστημα που κάναμε να μιλήσουμε, που δεν είχαμε μιλήσει, προφανώς βρήκε κάποια καινούργια εργασία σε αυτήν την εταιρεία».



Το 2025 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη Μαρία Παππά, καθώς έχασε τη μητέρα της από καρκίνο. Παρά το βαρύ πένθος, συνέχισε να εργάζεται, λέγοντας σε φίλους της ότι η δουλειά ήταν για εκείνη «φάρμακο». «Η μητέρα της δεν υπάρχει στη ζωή, πέθανε πριν από λίγους μήνες. Για τον πατέρα της δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει για αυτόν ποτέ», αναφέρει άτομο από το περιβάλλον της, προσθέτοντας: «Πάρα πολύ καλή κοπέλα και ευγενική. Είναι σοκαριστικό αυτό».

