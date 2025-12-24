Μαρία Παππά: Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό που χάθηκε στην αεροπορική τραγωδία στην Άγκυρα

Μια ανείπωτη τραγωδία στους αιθέρες βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους συναδέλφους της Μαρίας Παππά. Η έμπειρη αεροσυνοδός με καταγωγή από τη Ρόδο έχασε τη ζωή της το βράδυ της Τρίτης, όταν το αεροσκάφος Falcon 50 της ιδιωτικής εταιρείας που εργαζόταν, συνετρίβη κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα.

Στο μοιραίο λίαρ τζετ επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, ανάμεσά τους ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αν Χαντάντ, και άλλοι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί. Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε της σφοδρής σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε λίγο αφότου ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και επιχείρησε αναγκαστική επιστροφή στο αεροδρόμιο.

Credits: Facebook

Μια ζωή αφιερωμένη στους αιθέρες

Η Μαρία Παππά δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο στον χώρο των αερομεταφορών. Με καριέρα που ξεπερνούσε τα 20 έτη, ξεκίνησε την πορεία της από τον τομέα ασφαλείας του αεροδρομίου, πριν φορέσει τη στολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για μια πειθαρχημένη επαγγελματία, μια «γλυκιά και ήπια παρουσία» που μεγάλωσε μέσα στους διαδρόμους των αεροδρομίων.

🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport



✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Παρά τις αλλαγές στον χώρο των αερομεταφορών και τη διάλυση της παλιάς Ολυμπιακής, η Μαρία δεν εγκατέλειψε το πάθος της για το πέταγμα. Τους τελευταίους μήνες εργαζόταν στη μαλτέζικη Harmony Jets, μεταφέροντας υψηλά πρόσωπα με lear jets, έχοντας συγκεντρώσει χιλιάδες ώρες πτήσης.

Credits: Facebook

Το τελευταίο «αντίο» στα social media

Αν και η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων από το υπουργείο Εξωτερικών εκκρεμεί, το όνομά της περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβαινόντων και οι δικοί της άνθρωποι έχουν ήδη κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα θλίψης. Συνάδελφοι από την Ολυμπιακή και τον ευρύτερο κλάδο την αποχαιρετούν ως μια εξαιρετική προϊσταμένη καμπίνας που κέρδισε τον σεβασμό με το ήθος και την εργατικότητά της.

Η έρευνα των τουρκικών αρχών για τα ακριβή αίτια της πτώσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο κόσμος της αεροπορίας θρηνεί μια από τις πιο έμπειρες και αγαπητές εκπροσώπους του.