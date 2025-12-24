Αναφορές για Eλληνίδα αεροσυνοδό στα θύματα του λιβυκού αεροσκάφος που συνετρίβη

Ένα ελληνικό όνομα φαίνεται ότι βρίσκεται στη λίστα των θυμάτων της συντριβής του λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ανάμεσα στα θύματα της συντριβής είναι και μια γυναίκα με ελληνικό όνομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη λίστα των ανθρώπων που επέβαιναν στο μοιραίο αεροσκάφος, βρισκόταν και μία αεροσυνοδός, ονόματι Maria Pappa.

Σημειώνεται πως ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια του ιδιωτικού τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, τέσσερα άλλα άτομα και τρία μέλη πληρώματος βρέθηκαν και ότι αναζητούν στα ερείπια τα αίτια της κατάρρευσης.

Ειδικότερα, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ, νεκροί από τη συντριβή είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Παραγωγής Στρατιωτικού Υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Παράλληλα, σκοτώθηκαν και τα τρία μέλη πληρώματος: Ο πιλότος Denis Portau, ο συγκυβερνήτης Antony Tangarpriganin και η αεροσυνοδός Maria Pappa.

🚨 Airport Haber tarafından paylaşılan bilgilere göre, düşen Libya heyetini taşıyan özel jette bulunan yolcu listesi şu şekilde:



Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad

Alfitori Jribil

Mahmud Ga Algatiwi

Mohamed Elassawi

Mohamed Omar Ahmed



Uçuş Ekibi

9H-DFS tescilli Dassault Falcon 50 tipi… pic.twitter.com/5YPUjE0Fhs — SavunmaTR (@SavunmaTR) December 23, 2025

Το χρονικό της συντριβής

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας Ντουράν έκανε την ακόλουθη δήλωση, για το χρονικό της συντριβής του αεροσκάφους που συνετρίβη στη Χαϊμάνα: «Στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του, μαζί με τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα στις 20:17.

Στις 20:33, ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος, το οποίο ξεκίνησε την κάθοδό του για αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις 20:36 και έκτοτε δεν έχει επιτευχθεί επαφή. Μετά από επιχειρήσεις έρευνας που ξεκίνησαν ομάδες του Υπουργείου Εσωτερικών μας, βρέθηκαν τα συντρίμμια του συντριμμένου αεροσκάφους και όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν σχολαστικά το έργο τους».

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Λιβύη

Στο μεταξύ η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά τον θάνατο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και της αντιπροσωπείας του στο αεροπορικό δυστύχημα στην Άγκυρα.

Σε γραπτή δήλωση της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας αναφέρεται ότι η κυβέρνηση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες του Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ και του υπόλοιπου πληρώματος.