Τουρκία: Αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ - Επέβαινε ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση πως χάθηκε η επαφή με ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 στην Τουρκία, στο οποίο επέβαινε ο Αρχηγός του Επιτελείου των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Μουχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του tgrthaber.com.

Μόλις λίγα λεπτά μετά τη συντριβή, τα πρώτα κομμάτια του αεροσκάφους άρχισαν να ανασύρονται.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Αλί Γερλικάγια, η επαφή με το αεροσκάφος (ουράς 9H-DFJ), το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα στις 20:10 με προορισμό την Τρίπολη, χάθηκε στις 20:52. Το τζετ είχε ζητήσει επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χαϊμάνα, ωστόσο η επικοινωνία διακόπηκε.

Γνωστά τα ονόματα όσων επέβαιναν στο αεροσκάφος - «Είναι δύσκολο να φτάσουμε στα συντρίμμια»

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Πολιτικών Υποθέσεων της Λιβύης, Γουαλίντ Ελ-Λάφι, που μεταδόθηκε από την λιβυκή τηλεόραση, στο αεροσκάφος επέβαιναν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ ΑΛ-Χαντάντ, ο σύμβουλός του Μοχάμεντ Ελ-Εσάουι, ο στρατηγός Ελ-Φαϊτουρί Γκριμπέλ, ο στρατηγός Μοχάμεντ Τζαμά και ο συνοδός τους Μοχάμεντ Ελ-Ματζούμπ». .



Ο δήμαρχος της Χαϊμάνα, περιοχής που συνετρίβη το αεροσκάφος δήλωσε: «Προσπαθούμε να φτάσουμε στα συντρίμμια. Το σημείο όπου συνετρίβη το τζετ είναι μια περιοχή με 6-7 χωριά και είναι δύσκολο για πρόσβαση».

Είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση το αεροσκάφος

Μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός επιβεβαίωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε άτομα συνολικά, μεταξύ των οποίων και ο στρατηγός Άλ-Χαντάντ. Ο εναέριος χώρος της Άγκυρας έκλεισε για πτήσεις.

Αναφέρεται πως η πτήση ήταν καθ’ οδόν από την Άγκυρα για την Τρίπολη, όταν ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ενώ δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα.

Το τζετ είχε απογειωθεί στις 17.10 τοπική ώρα και η επαφή μαζί του χάθηκε στις 17.52.

Είχαν συναντηθεί πρόσφατα ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας με τον Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ-Χαντάντ

Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε πρόσφατα συναντηθεί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στο πλαίσιο διμερών επαφών που περιλάμβαναν και υψηλόβαθμους Τούρκους στρατιωτικούς, όπως τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Μπαϊρακτάρογλου, και τον Διοικητή των Ξηρών Δυνάμεων, Στρατηγό Μετίν Τοκέλ.

Οι αρχές ενημέρωσαν ότι το κοινό θα λαμβάνει συνεχώς νέα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.