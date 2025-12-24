Λιβύη: Ποιος ήταν ο αρχηγός του Στρατού αλ Χαντάντ που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα

Σε σοκ βρίσκεται η Λιβύη μετά τον θάνατο του Αρχηγού του Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μετά από την πτώση του αεροσκάφους του στην Τουρκία το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Ο Μοχάμεντ Μοχάμεντ αλ Χαντάντ είχε μεταβεί στην Άγκυρα για επίσημη επίσκεψη με την κυβέρνηση της Τρίπολης να επιβεβαιώνει τον θάνατό του. Ο Χαντάντ επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50 κατά την αναχώρησή του στο αεροδρόμιο Εσενμπογκά κοντά στην Άγκυρα.

Footage from a surveillance camera appears to capture the moment a jet crashes. According to the Turkish Interior Minister, the aircraft was carrying several Libyan military officials, including the Chief of Staff of the Libyan Armed Forces, General Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. pic.twitter.com/iZrzDRiepi — Rudaw English (@RudawEnglish) December 23, 2025

Ποιος ήταν ο Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ

Πρόκειται ίσως για μια από τις πλέον κεντρικές μορφές της στρατιωτικής ηγεσίας της Λιβύη.

Ο Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ γεννήθηκε το 1967 στη Μισράτα και σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία της Λιβύης από την οποία αποφοίτησε το 1987.

Στην στρατιωτική του πορεία συμμετείχε ενεργά στον εμφύλιο πόλεμο του 2011, εντασσόμενος στις επαναστατικές δυνάμεις που πολέμησαν εναντίον του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι. Από εκείνη την περίοδο και μετά, καθιερώθηκε ως ισχυρή προσωπικότητα στο μεταπολεμικό στρατιωτικό σκηνικό της χώρας.

Μετά την πτώση του Καντάφι, ανέλαβε σειρά σημαντικών θέσεων στον λιβυκό στρατό και το 2021 διορίστηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναλαμβάνοντας κρίσιμο ρόλο στις προσπάθειες αναδιοργάνωσης και επανένωσης των ενόπλων δυνάμεων υπό την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU). Στο επίκεντρο της στρατηγικής του βρέθηκε η οικοδόμηση μιας ενιαίας στρατιωτικής δομής, ικανής να περιορίσει τη δράση των πολιτοφυλακών και να αποκαταστήσει την κρατική κυριαρχία.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο αλ Χαντάντ επένδυσε ιδιαίτερα στη διεθνή συνεργασία, ενισχύοντας τις σχέσεις της Λιβύης με χώρες όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με λιβυκά μέσα ενημέρωσης, η συμβολή του θεωρείται καθοριστική τόσο για τη σταθεροποίηση της εσωτερικής ασφάλειας όσο και για τη συνεργασία με κράτη της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.