Θρίλερ με την «Ελληνίδα αεροσυνοδό»: Θολό τοπίο με την ταυτοποίηση της Maria Pappa

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη αναφορικά με το αν επέβαινε μία Ελληνίδα αεροσυνοδός ή όχι στο αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από τη Λιβύη και κατέπεσε στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.

Μάλιστα, μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ. Όπως, όμως, αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μία γυναίκα με όνομα που παραπέμπει σε ελληνικό, πιθανότατα αεροσυνοδός, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το τουρκικό Airport Haber, στη λίστα των θυμάτων περιλαμβάνεται η Maria Pappa, η οποία φέρεται να εργαζόταν ως μέλος πληρώματος καμπίνας στο Falcon 50.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αεροσκάφος επέβαινε λιβυκή αντιπροσωπεία, ενώ το πλήρωμα αποτελούνταν από τρία άτομα.

Το τοπίο, παρά τα τουρκικά δημοσιεύματα, παραμένει θολό, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των θυμάτων ούτε αν έχουν ενημερωθεί επισήμως οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

Τουρκικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους που επέβαινε ο Αρχηγός του Επιτελείου της Λιβύης / Φωτ.: Reuters

Η λίστα με τους επιβαίνοντες που δόθηκε στη δημοσιότητα

Επιβάτες

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Αντιστράτηγος Μοχάμεντ Ελ-Χαντάντ

Επιτελάρχης του Στρατού Ξηράς, Αντιστράτηγος Αλ-Φιτούρι Γκαριμπίλ

Διευθυντής της Αρχής Στρατιωτικής Παραγωγής, Ταξίαρχος Μαχμούντ Αλ-Καταουί

Καθηγητής Muhammed El-Asawi Diab, σύμβουλος του Αρχηγού του Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού

Φωτογράφος στο Γραφείο Τύπου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου,

Καθηγητής Muhammed Ömer Ahmed Mahjoub.

Πλήρωμα πτήσης

Κυβερνήτης: Denis Pourtau

Συγκυβερνήτης: Antony Tangarpriganin

Αεροσυνοδός: Maria Pappa

Το χρονικό της συντριβής

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας Ντουράν έκανε την ακόλουθη δήλωση, για το χρονικό της συντριβής του αεροσκάφους που συνετρίβη στη Χαϊμάνα: «Στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του, μαζί με τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα στις 20:17.

Στις 20:33, ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος, το οποίο ξεκίνησε την κάθοδό του για αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις 20:36 και έκτοτε δεν έχει επιτευχθεί επαφή. Μετά από επιχειρήσεις έρευνας που ξεκίνησαν ομάδες του Υπουργείου Εσωτερικών μας, βρέθηκαν τα συντρίμμια του συντριμμένου αεροσκάφους και όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν σχολαστικά το έργο τους».

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Λιβύη

Στο μεταξύ η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά τον θάνατο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και της αντιπροσωπείας του στο αεροπορικό δυστύχημα στην Άγκυρα.

Σε γραπτή δήλωση της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας αναφέρεται ότι η κυβέρνηση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες του Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ και του υπόλοιπου πληρώματος.