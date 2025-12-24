Συντριβή Falcon στην Τουρκία: Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση.

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 συνετρίβη έξω από την Άγκυρα χθες βράδυ.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, σε αυτό επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Το χρονικό της συντριβής

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας Ντουράν έκανε την ακόλουθη δήλωση, που συνετρίβη στη Χαϊμάνα: «Στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του, μαζί με τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα στις 20:17.

Στις 20:33, ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος, το οποίο ξεκίνησε την κάθοδό του για αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις 20:36 και έκτοτε δεν έχει επιτευχθεί επαφή. Μετά από επιχειρήσεις έρευνας που ξεκίνησαν ομάδες του Υπουργείου Εσωτερικών μας, βρέθηκαν τα συντρίμμια του συντριμμένου αεροσκάφους και όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν σχολαστικά το έργο τους».