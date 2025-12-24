Λιβύη: SOS για τεχνική βλάβη εξέπεμψε το αεροσκάφος πριν τη συντριβή του - Το χρονικό της τραγωδίας

Μήνυμα κινδύνου στον πύργο ελέγχου εξέπεμψαν οι πιλότοι λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Όπως μεταδίδουν διεθνή Μέσα, φαίνεται πως προσπάθησαν να επιστρέψουν στη βάση, αλλά τελικά το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στη Χαϊμάνα πριν προλάβει να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας.

Φωτ.: Reuters

Μάλιστα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια έντονη λάμψη που θεωρείται ότι σχετίζεται με την πτώση του αεροσκάφους.



Ο διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια του ιδιωτικού τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, τέσσερα άλλα άτομα και τρία μέλη πληρώματος βρέθηκαν και ότι αναζητούν στα ερείπια τα αίτια της κατάρρευσης.

Ειδικότερα, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ, νεκροί από τη συντριβή είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Παραγωγής Στρατιωτικού Υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Το χρονικό της συντριβής

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας Ντουράν έκανε την ακόλουθη δήλωση, που συνετρίβη στη Χαϊμάνα: «Στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του, μαζί με τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα στις 20:17.

Στις 20:33, ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος, το οποίο ξεκίνησε την κάθοδό του για αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις 20:36 και έκτοτε δεν έχει επιτευχθεί επαφή. Μετά από επιχειρήσεις έρευνας που ξεκίνησαν ομάδες του Υπουργείου Εσωτερικών μας, βρέθηκαν τα συντρίμμια του συντριμμένου αεροσκάφους και όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν σχολαστικά το έργο τους».

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Λιβύη

Στο μεταξύ η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά τον θάνατο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και της αντιπροσωπείας του στο αεροπορικό δυστύχημα στην Άγκυρα.

Σε γραπτή δήλωση της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας αναφέρεται ότι η κυβέρνηση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες του Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ και του υπόλοιπου πληρώματος.