Τουρκία: Θρίλερ με Κύπρια αεροσυνοδό-Προσήχθη από τη ΜΙΤ για το αεροπορικό δυστύχημα της Άγκυρας

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την έρευνα για το αεροπορικό δυστύχημα κοντά στη Χαγιάνα της Άγκυρας, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο αρχηγός του Λιβυκού Στρατού, και μέλη της συνοδευτικής αντιπροσωπείας του.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ενημερωτικής ιστοσελίδας T24 και άρθρο του δημοσιογράφου Tolga Şardan, μία αεροσυνοδός που ανήκε στο πλήρωμα πτήσης του ιδιωτικού τζετ που μετέφερε το αεροσκάφος στην Τουρκία πριν από το δυστύχημα, προσήχθη και ανακρίθηκε από τις τουρκικές αρχές.



Όπως αναφέρεται, η προσαγωγή της αεροσυνοδού πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT) και κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα Άγκυρας. Η αεροσυνοδός φέρεται να προσήχθη από το ξενοδοχείο όπου διέμενε και να μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Άγκυρας, όπου ανακρίθηκε από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Κυπριακή υπηκοότητα και διακριτικοί χειρισμοί

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη διακριτικότητα, καθώς η αεροσυνοδός είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την αρχική ανάκριση, όπως σημειώνεται, δεν προέκυψαν απτές ή επιβαρυντικές πληροφορίες, ωστόσο οι διασυνδέσεις της εξακολουθούν να εξετάζονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.



Η δικαστική και τεχνική διερεύνηση του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα εξεταστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παράλληλα η Εισαγγελία Άγκυρας διεξάγει ξεχωριστή δικαστική έρευνα. Λόγω της σημασίας των θυμάτων και των συνθηκών της συντριβής, στην υπόθεση συμμετέχουν, πέραν της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, και οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν δύο βασικά ερωτήματα: αφενός, για ποιον λόγο η λιβυκή αντιπροσωπεία, που συνήθως ταξίδευε στην Τουρκία με τακτικές πτήσεις, αυτή τη φορά χρησιμοποίησε ιδιωτικό τζετ, και αφετέρου, οι αλλαγές που φέρεται να έγιναν στο πλήρωμα πτήσης του αεροσκάφους, το οποίο ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Μάλτα, ενόψει της προγραμματισμένης μεταφοράς του στη Λιβύη.



Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες τουρκικές αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας ή τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.