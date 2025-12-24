Τραγωδία στην Άγκυρα: Επιβεβαιώθηκε από την Τουρκία η ταυτότητα της Ελληνίδας αεροσυνοδού

Στην επιβεβαίωση της ταυτότητας της Μαρίας Παππά, της αεροσυνοδού που εργαζόταν για την αεροπορική εταιρεία που διαχειρίζονταν το μοιραίο Falcon 50 που κατέπεσε το βράδυ της Τρίτης στην Τουρκία προχώρησαν, οι τουρκικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές στην Αθήνα.

Dün akşam Ankara'da düşen Libya heyetini taşıyan özel jette bulunan mürettebat listesi:



Kaptan Pilot: Denis Pourtau

İkinci Pilot: Antony Tangarpriganin

Kabin Memuru: Maria Pappa



Kabin memuru Maria Pappa'nın Yunanistan vatandaşı olduğu öğrenildi.#mariapappa #libya #haddad… pic.twitter.com/I9VLxvESyV — Hızlı Haberin Merkezi (@hizlihaberyeri) December 24, 2025

Ποια ήταν η Ελληνίδα αεροσυνοδός

Μια ανείπωτη τραγωδία στους αιθέρες βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους συναδέλφους της Μαρίας Παππά. Η έμπειρη αεροσυνοδός με καταγωγή από τη Ρόδο έχασε τη ζωή της το βράδυ της Τρίτης, όταν το αεροσκάφος Falcon 50 της ιδιωτικής εταιρείας που εργαζόταν, συνετρίβη κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα.

Στο μοιραίο λίαρ τζετ επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, ανάμεσά τους ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αν Χαντάντ, και άλλοι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί. Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε της σφοδρής σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε λίγο αφότου ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και επιχείρησε αναγκαστική επιστροφή στο αεροδρόμιο.

Credits: Facebook

Μια ζωή αφιερωμένη στους αιθέρες

Η Μαρία Παππά δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο στον χώρο των αερομεταφορών. Με καριέρα που ξεπερνούσε τα 20 έτη, ξεκίνησε την πορεία της από τον τομέα ασφαλείας του αεροδρομίου, πριν φορέσει τη στολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για μια πειθαρχημένη επαγγελματία, μια «γλυκιά και ήπια παρουσία» που μεγάλωσε μέσα στους διαδρόμους των αεροδρομίων.