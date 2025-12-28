Διαφημιστικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κοπακαμπάνα - Νεκρός ο πιλότος στην πρώτη του πτήση

Ένα μικρό αεροπλάνο που τραβούσε ένα διαφημιστικό πανό συνετρίβη στη θάλασσα στα ανοικτά της παραλίας Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο το απόγευμα του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η σορός του πιλότου ανασύρθηκε με τη βοήθεια διασωστών και στη συνέχεια διακομίσθηκε στην ιατροδικαστική διεύθυνση για ταυτοποίηση.

Ομάδες διάσωσης της πυροσβεστικής εργάζονταν στο σημείο χρησιμοποιώντας τζετ σκι, φουσκωτά σκάφη, δύτες και εναέρια υποστήριξη. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν και συστήματα με εξοπλισμό σόναρ για να βοηθήσει στον εντοπισμό ενδεχομένως και άλλων επιβατών αλλά και τα συντρίμμια του αεροπλάνου.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσαν οι τοπικές Αρχές δείχνει το αεροπλάνο να βυθίζεται με τη μύτη του στη θάλασσα κοντά στην παραλία γύρω στις 12:30 μ.μ.

Η πολεμική αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Το αεροσκάφος ήταν ένα Cessna 170A που ανήκε σε διαφημιστική εταιρεία.