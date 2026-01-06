Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι

Ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης, Ζαΐχ Μπολσονάρου, που αυτήν την περίοδο βρίσκεται υπό κράτηση, μεταφέρθηκε σήμερα σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, μετά από πτώση που υπέστη ενώ κοιμόταν, όπως ανέφερε η σύζυγός του σε ανάρτηση στο Instagram.

«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Η αγάπη μου θα υποβληθεί σε εξετάσεις», έγραψε, δίνοντας τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Προβλήματα υγείας για τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας

Λίγες μέρες πριν την αλλαγή του χρόνου ο Ζαΐχ Μπολσονάρου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση «αποκλεισμού φρενικού νεύρου» για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα που τον ταλαιπωρούσε.

Τον Σεπτέμβριο καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα.