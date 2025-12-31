Ρομπέρτο Κάρλος: Νοσηλεύεται στη Βραζιλία λόγω καρδιακού προβλήματος

Μια σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη περιπέτεια υγείας περνά ο Ρομπέρτο Κάρλος, προκαλώντας ανησυχία στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο άλλοτε αριστερός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και νυν πρεσβευτής του συλλόγου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βραζιλίας, όπου βρισκόταν για διακοπές, έπειτα από ευρήματα που αφορούν τη λειτουργία της καρδιάς του.



Ο 52χρονος Βραζιλιάνος προσήλθε αρχικά για ιατρικό έλεγχο που σχετιζόταν με μικρό θρόμβο στο πόδι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εκτεταμένων εξετάσεων, οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην απόφαση για νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Former Brazil and Real Madrid player Roberto Carlos underwent surgery in Brazil due to a heart problem, but he is out of danger. He will remain under observation for a few more hours.



He went for tests on a leg thrombus and they discovered that something… pic.twitter.com/uoiMf5qzBf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 31, 2025





Οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στην τοποθέτηση καθετήρα, με τη διαδικασία να παρουσιάζει δυσκολίες και να διαρκεί αρκετά περισσότερο από το αναμενόμενο. Παρ’ όλα αυτά, το χειρουργείο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο Ρομπέρτο Κάρλος βγήκε από την επέμβαση χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.



Πλέον, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή, αν και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Οι γιατροί αποφάσισαν να παραμείνει για τουλάχιστον δύο ακόμη ημέρες σε καθεστώς παρατήρησης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ανάρρωσή του και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.



Ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει φίλους και φιλάθλους, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ψυχραιμίας. Η είδηση της βελτίωσης της κατάστασής του έφερε ανακούφιση, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό της Ρεάλ Μαδρίτης και εκτός αγωνιστικών χώρων.