«Χορός» εκατομμυρίων για χάρη του Βινίσιους - Τρεις ομάδες της Premier League θέλουν τον Βραζιλιάνο
Εν μέσω του γνωστού τεταμένου κλίματος στη Ρεάλ, ο Βινίσους βρίσκεται στο στόχαστρο των Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι.
Η προβληματική -και γεμάτη εντάσεις- συνύπαρξη του Βινίσιους Τζούνιορ με τον Τσάμπι Αλόνσο στη Μαδρίτη, δημιουργώντας σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη Ρεάλ τη φετινή σεζόν. Το κλίμα στα αποδυτήρια μόνο ιδανικό δεν είναι, με το στρατόπεδο των «μερένχες» να εμφανίζεται διχασμένο και το μέλλον του Ισπανού τεχνικού να μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιο.
Αμφίβολο, όμως, παρουσιάζεται και το μέλλον του ίδιου του Βινίσιους στη Μαδρίτη. Ο Βραζιλιάνος άσος φέρεται να σκέφτηκε ακόμη και την αποχώρησή του μετά το έντονο επεισόδιο με τον προπονητή του στο clasico με την Μπαρτσελόνα, ενώ σύμφωνα με πηγές κοντά στον σύλλογο, οι επαφές για ανανέωση του συμβολαίου του έχουν ουσιαστικά «παγώσει».
Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν πέρασε απαρατήρητη από την Premier League. Όπως αποκαλύπτει το «Team Talk», Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και εμφανίζονται έτοιμες να κινηθούν, εφόσον ανοίξει «παράθυρο» αποχώρησης.
Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο μάνατζερ του Βινίσιους έχει ήδη έρθει σε επαφή με τις τρεις αγγλικές ομάδες, εξετάζοντας το έδαφος για ένα ενδεχόμενο mega deal που θα μπορούσε να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.