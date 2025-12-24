«Χορός» εκατομμυρίων για χάρη του Βινίσιους - Τρεις ομάδες της Premier League θέλουν τον Βραζιλιάνο

Η προβληματική -και γεμάτη εντάσεις- συνύπαρξη του Βινίσιους Τζούνιορ με τον Τσάμπι Αλόνσο στη Μαδρίτη, δημιουργώντας σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη Ρεάλ τη φετινή σεζόν. Το κλίμα στα αποδυτήρια μόνο ιδανικό δεν είναι, με το στρατόπεδο των «μερένχες» να εμφανίζεται διχασμένο και το μέλλον του Ισπανού τεχνικού να μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιο.

Αμφίβολο, όμως, παρουσιάζεται και το μέλλον του ίδιου του Βινίσιους στη Μαδρίτη. Ο Βραζιλιάνος άσος φέρεται να σκέφτηκε ακόμη και την αποχώρησή του μετά το έντονο επεισόδιο με τον προπονητή του στο clasico με την Μπαρτσελόνα, ενώ σύμφωνα με πηγές κοντά στον σύλλογο, οι επαφές για ανανέωση του συμβολαίου του έχουν ουσιαστικά «παγώσει».

Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν πέρασε απαρατήρητη από την Premier League. Όπως αποκαλύπτει το «Team Talk», Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και εμφανίζονται έτοιμες να κινηθούν, εφόσον ανοίξει «παράθυρο» αποχώρησης.

🚨 Intermediaries working on behalf of Real Madrid winger Vinícius Júnior have informed Chelsea, Liverpool and Manchester City that he is interested in moving to the Premier League.



Madrid will approve his sale in 2026 if he continues to reject the terms of their new contract… pic.twitter.com/nZJBOw0hhR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 23, 2025

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο μάνατζερ του Βινίσιους έχει ήδη έρθει σε επαφή με τις τρεις αγγλικές ομάδες, εξετάζοντας το έδαφος για ένα ενδεχόμενο mega deal που θα μπορούσε να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.