Ξέσπασε ο Αλμέιδα μετά την ήττα της Σεβίλλης από τη Ρεάλ: «Εγώ δεν είμαι προδότης» (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης αρχίζει να βρίσκει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, επικρατώντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία με 2-0 της Σεβίλλης στο Μπερναμπέου, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της La Liga. Η ομάδα του Αλόνσο παρέμεινε έτσι κοντά στη Μπαρτσελόνα, που δίνει μια δύσκολη εκτός έδρας μάχη με τη Βιγιαρεάλ (21/12, 17:15).

Από την άλλη, η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα παραμένει στην 9η θέση με 20 βαθμούς, με τον Αργεντίνο πρώην τεχνικό της ΑΕΚ να ξεσπά στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης, σχετικά με τις αποφάσεις των διαιτητών, σε ένα παιχνίδι μάλιστα που ο ίδιος αποβλήθηκε.

🇦🇷🗣️ «Αυτός που σιωπά είναι προδότης και εγώ δεν είμαι προδότης»



Ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος αποβλήθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με την Ρεάλ, σχολίασε με καυστικό τρόπο στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση τη συμπεριφορά των διαιτητών απέναντι στον ίδιο και την ομάδα του. pic.twitter.com/6MGA1dB6XQ — Athletiko (@athletiko_gr) December 20, 2025

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ματίας Αλμέιδα

«Έχουν μικρόφωνα. Σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε και προπονώ, οι προπονητές παραπονιούνται. Αλλά ένα παράπονο, όταν είναι σεβαστό, είναι βάσιμο κατά τη γνώμη μου. Αυτός ο άνθρωπος είπε ότι είχε κουραστεί να μιλάω για σεβασμό. Θα ήθελα να ακούσουν τις ηχογραφήσεις, γιατί διαφορετικά είναι εύκολο να απολυθούν οι άνθρωποι. Υπάρχουν μάρτυρες. Πρέπει πάντα να τους έχεις στη ζωή, το έχω μάθει αυτό. Δεν πρόκειται να κάνω καμία δήλωση. Είναι στη συνείδησή μου. Κοιμάμαι ήσυχος».



Δεν είμαι κλόουν του τσίρκου, έχω την ιστορία μου στο ποδόσφαιρο. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι γελοίο, ντρέπομαι κιόλας να το πω. Τίποτα δεν θα αλλάξει επειδή είμαι ο προπονητής της Σεβίλλης. Είμαστε η ομάδα με τις περισσότερες κίτρινες κάρτες. Οι άντρες μιλάνε ανοιχτά. Η σιωπή είναι προδοσία και εγώ δεν είμαι προδότης. Όταν η έλλειψη ταπεινότητας αυτού του ανθρώπου υπερισχύει ενός εγκάρδιου διαλόγου, μετατρέπουμε τον αθλητισμό σε αυταρχισμό. Με πληγώνει βαθιά. Δεν ήθελα να μιλήσω γι' αυτό, αλλά πρέπει. Παρακαλώ, εσείς οι δημοσιογράφοι, ζητήστε τις ηχογραφήσεις . Κάποια στιγμή, θα πρέπει να αποκλείσετε έναν διαιτητή . Δεν έχω ξαναδεί δύο πέναλτι να δίνονται σε δύο λεπτά, η διαιτησία ήταν απαίσια. Συγχαίρω τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη νίκη της, δεν λέω ότι κέρδισε εξαιτίας αυτού, οι τίτλοι μιλούν από μόνοι τους.



Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Έπαιξαν ένα κάτι παραπάνω από αξιοπρεπές παιχνίδι. Έχω κάποια παράπονα για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο».

