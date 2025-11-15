Το απίστευτο αρνητικό ρεκόρ της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα και η απάντηση του Αργεντίνου τεχνικού

Η Σεβίλλη έχει μια πρωτιά που δεν θα την έλεγε κανείς ιδιαίτερα θετική. Μετά από 12 αγωνιστικές στην La Liga, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αποτελεί την πιο «κιτρινισμένη» ομάδα του πρωταθλήματος έχοντας αντικρίσει ήδη 41 κίτρινες κάρτες.

Φυσικά, ως γνωστόν, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ δεν μασάει τα λόγια του και δήλωσε πως η ομάδα του «δεν χτυπάει τόσο» και ότι η σκληράδα με την οποία αγωνίζονται οι παίκτες του δεν δικαιολογεί τον αριθμό των καρτών που έχουν αντικρίσει. Το παράδοξο στην κατάσταση αυτή είναι ότι η ομάδα του Πελάδο είναι μια από τις μόλις τρεις ομάδες του πρωταθλήματος που δεν έχουν αντικρίσει ακόμα κόκκινη κάρτα. Φυσικά οι 41 κάρτες σε μόλις 12 αγωνιστικές είναι πάρα πολλές καθώς μεταφράζεται σε περίπου 3,5 κάρτες ανά αγώνα. Επίσης οι ομάδες που βρίσκονται στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, είναι οι Χετάφε, Ράγιο Βαγιεκάνο και Αλαβές και έχουν δεχθεί 28 κίτρινες κάρτες στο ίδιο διάστημα.

Ο εκνευρισμός του Αργεντίνου και η Ρίβερ

Ο Αλμέιδα σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Libre y Directo δήλωσε: «Θα ήθελα να μετρήσω όλες τις πραγματικές κίτρινες κάρτες που δίνονται όταν παίζει η Σεβίλλη και όλες τις κίτρινες κάρτες που δίνονται σε άλλα παιχνίδια που δεν παίζει η Σεβίλλη, φάση προς φάση. Και θα σου έλεγα, αυτή είναι κίτρινη και αυτή όχι. Ο Μαρκάο, που ήταν ένας από τους παίκτες που χτυπούσε περισσότερο, πλέον δεν το κάνει. Εμείς δεν χτυπάμε. Επομένως, σκέφτομαι: "Γιατί πρέπει να είμαστε η πιο "τιμωρημένη" ομάδα; Γιατί; Βρείτε μου εσείς την απάντηση».

Επίσης συνέχισε λέγοντας πως ζει ένα είδος déjà vu καθώς θυμάται να λαμβάνει παρόμοια αντιμετώπιση από την διαιτησία όταν βρισκόταν στη Ρίβερ Πλέιτ: «Ό,τι βλέπω, το λέω στους διαιτητές με απόλυτο σεβασμό. Όταν η φάση είναι αμφισβητήσιμη και δίνει κίτρινη, εντάξει, αλλά είτε το θέλεις είτε όχι, αυτό σε επηρεάζει. Την ίδια κατάσταση βίωσα από πρώτο χέρι και στη Ρίβερ. Σε ένα Clásico κόντρα στην Μπόκα Τζούνιορς δεν μας δόθηκαν έξι πέναλτι. 'Εξι πέναλτι και καταλήξαμε να υποβιβαστούμε. Εδώ βλέπω μια παρόμοια κατάσταση και δεν μου αρέσει αυτό».

Ο Αργεντίνος τεχνικός έκλεισε το σχόλιο του για την διαιτησία λέγοντας: «Θεωρώ πως δεν χρειάζεται να χτυπάς, είναι ένα πράγμα να χτυπάς και άλλο να παίζεις δυνατά. Αυτή η ομάδα δεν κάνει καθυστερήσεις, δεν κάνει θέατρο, δεν προκαλεί. Και είμαστε αυτοί που έχουμε τις περισσότερες κίτρινες κάρτες; Αυτό δεν το δέχομαι. Γιατί δεν είναι αλήθεια».