Σιμεόνε και Αλμέιδα: Η συγκινητική αγκαλιά δύο φίλων πριν το Ατλέτικο - Σεβίλλη (video)

Το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο του αγώνα Ατλέτικο Μαδρίτης - Σεβίλλη (3-0) δεν σημειώθηκε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά λίγο πριν από τη σέντρα, όταν οι δύο προπονητές, Ντιέγκο Σιμεόνε και Ματίας Αλμέιδα, συναντήθηκαν ξανά ύστερα από πολλά χρόνια.

Οι δύο Αργεντινοί, φίλοι και πρώην συμπαίκτες σε Λάτσιο και εθνική Αργεντινής, αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις, αγκαλιές και αναμνήσεις, συγκινώντας τους πάντες στο «Μετροπολιτάνο».

«Έχει περάσει πολύς καιρός, δεν ξέρω πόσο, αλλά είναι μεγάλη χαρά. Τον εκτιμώ βαθιά, και ως άνθρωπο και ως επαγγελματία. Είναι καλός άνθρωπος, και αυτοί σπανίζουν στο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Αλμέιδα, εμφανώς συγκινημένος.

Ο Σιμεόνε, από την πλευρά του, ανταπέδωσε την αγάπη: «Μεγαλώσαμε μαζί σε σπουδαίες στιγμές με την εθνική. Είχαμε βαθιές συζητήσεις όταν ήμασταν νέοι. Ήταν πάντα ειλικρινής και γι’ αυτό τον εκτιμώ. Έτσι είναι και οι ομάδες του, ή σκοτώνεις ή πεθαίνεις».

EL CHOLO MÁS CARIÑOSO ❤️ El precioso reencuentro de Simeone con Matías Almeyda 😍



"Es un buen tipo y los buenos tipos en el fútbol son pocos" 🥹#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/r40ASgEVnk — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2025

Οι δυο τους θυμήθηκαν με νοσταλγία τα χρόνια στη Λάτσιο, με τον Αλμέιδα να αναγνωρίζει πως ο «Τσόλο» έδειχνε ήδη τότε σημάδια προπονητή: «Στα δείπνα της ομάδας εξηγούσε φάσεις με ποτήρια και μπουκάλια! Είχε πάθος και αφοσίωση από τότε».

Η φιλία τους, όπως φάνηκε και στη δημόσια επανένωση, παραμένει ζωντανή και δυνατή. Ο Αλμέιδα αποκάλυψε μάλιστα πως είχε προπονήσει τον γιο του Σιμεόνε, Τζιοβάνι, στην Μπάνφιλντ, ενώ οι οικογένειές τους διατηρούν στενούς δεσμούς.

«Η οικογένεια Σιμεόνε έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας», κατέληξε ο προπονητής της Σεβίλλης, δείχνοντας πως το ποδόσφαιρο, είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα.