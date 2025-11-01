Στάζει «μέλι» ο Αλμέιδα για Σιμεόνε: «Υποφέραμε, γελάσαμε, κλάψαμε μαζί και τον αγαπώ πολύ»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Σεβίλλη το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11, 17:15) στο «Μετροπολιτάνο» για την 11η αγωνιστική της La Liga, με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα να επιδιώκει την επιστροφή στα τρίποντα, μετά την ήττα από τη Σοσιεδάδ. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του, και άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική Αργεντινής, Ντιέγκο Σιμεόνε, συνεπώς κλήθηκε να μιλήσει για αυτόν στην συνέντευξη τύπου.

Ο Αλμέιδα τόνισε ότι «ο Τσόλο είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος», και ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους ότι «δεν παίζουν οι προπονητές ποδόσφαιρο, αλλά οι παίκτες».

«Μίλησα με τον Σιμεόνε όταν έφτασα στη Σεβίλλη. Πέρασα οκτώ χρόνια μαζί του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής και τον αγαπώ πολύ. Βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο από τότε που άρχισε να προπονεί. Η Ατλέτικο έχει πολλές σπουδαίες ικανότητες. Στοχεύουν στον τίτλο και εμείς σε κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλμέιδα.

Matías Almeyda on Simeone: “Diego Simeone is a great person. Coaches don’t play, players do. I spoke with Simeone when I arrived at Sevilla. I lived with him eight years in the Argentina national team and I care about him a lot. He’s improved year by year as a coach.” pic.twitter.com/Fr0iM0a5Se — The Partido a Partido Podcast (@ThePaPPod) November 1, 2025

«Είχα σκοπό να τον πάρω τηλέφωνο χθες για να τον ρωτήσω πώς θα παραταχθεί, αλλά δεν το έκανα. Όχι εντάξει, μίλησα μαζί του όταν έφτασα εδώ, λίγο καιρό πριν για άλλους λόγους, και του είπα ότι ήθελα να προπονήσω στην Ισπανία, και μου είπε ότι κάτι θα προκύψει. Μετά, όταν έφτασα εδώ, με συνεχάρη κι εκείνος. Μοιραζόμουν ένα δωμάτιο με τον Τσόλο για οκτώ χρόνια με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τον ξέρω, τον σέβομαι και τον αγαπώ. Πόσο καιρό προπονεί; Δώδεκα χρόνια στην Ατλέτικο; Αυτό που ήξερα ότι ήξερε, δεν το ξέρω πια. Γι' αυτό δεν επικεντρώνομαι στον Τσόλο και σε μένα. Παίξαμε μαζί, κερδίσαμε ένα Scudetto, υποφέραμε, γελάσαμε, κλάψαμε. Εκτός αυτού, υπάρχει ο Νέλσον Βίβας, που είναι επίσης ένας πολύ καλός φίλος που έχω εκεί. Ένας υπέροχος άνθρωπος, και τον σέβομαι πολύ», κατέληξε ο Αργεντινός τεχνικός της Σεβίλλης.