Το ασύλληπτο σερί που συνοδεύει τη Σεβίλλη του Αλμέιδα στο Copa del Rey

Η χθεσινή κλήρωση των «32» του Copa del Rey επιβεβαίωσε ένα από τα πιο παράδοξα και εντυπωσιακά στατιστικά στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Σεβίλλη θα αντιμετωπίσει την Αλαβές στο Μεντιθερόθα, φτάνοντας έτσι τις 20 συνεχόμενες νοκ άουτ αναμετρήσεις εκτός έδρας, όλες σε μονά παιχνίδια. Πρόκειται για επίδοση που δεν έχει σημειώσει ποτέ καμία άλλη ομάδα στο θεσμό.



Το σερί ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 και φτάνει μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Χετάφε, η οποία είχε 19 εκτός έδρας νοκ άουτ από το 2004 έως το 2024. Η Σεβίλλη πλέον στέκεται μόνη στη κορυφή ενός στατιστικού που δύσκολα θα καταρριφθεί.

🔴🤯 El @SevillaFC se convertirá en el PRIMER EQUIPO en la historia en disputar 20 partidos a domicilio seguidos en Copa, como informa @LaLigaEnDirecto.



🏆 El último duelo como local fueron las 1/2 ante el Barcelona en la temporada 20/21, con victoria por 2-0.#ZonaMixta pic.twitter.com/j00IFwOStj — Zona Mixta (@ZonaMixta__) December 9, 2025

Πάνω από 2.000 μέρες χωρίς Κύπελλο στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν»

Η τελευταία φορά που η Σεβίλλη έπαιξε στην έδρα της, στο Πιθχουάν, για το κύπελλο Ισπανίας ήταν στις 10 Φεβρουαρίου 2021 και μάλιστα σε άδειο γήπεδο λόγω πανδημίας. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια.

Κι αν αυτό ακούγεται πολύ, ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ότι η τελευταία φορά που οι φίλοι της Σεβίλλης είδαν από κοντά αγώνα Κυπέλλου στο γήπεδό τους ήταν στις 21 Ιανουαρίου 2020 απέναντι στη Λεβάντε. Δηλαδή 2.149 ημέρες χωρίς εντός έδρας νοκ άουτ με παρουσία κόσμου.

Το νέο φορμάτ και η… αδυσώπητη κληρωτίδα

Από το 2019, το νέο φορμάτ του Copa del Rey φέρνει τα φαβορί εκτός έδρας όταν αντιμετωπίζουν ομάδες μικρότερων κατηγοριών. Ωστόσο, η περίπτωση της Σεβίλλης είναι μοναδική. Είτε κληρώνεται με υποδεέστερες ομάδες, είτε με ισάξιες, είτε με ομάδες La Liga, πάντα βρίσκεται στη μεριά του πίνακα που την στέλνει εκτός έδρας. Γι’ αυτό και οι δύο τελευταίοι αποκλεισμοί της ήρθαν μακριά από το Πιθχουάν. Πέρσι από την Αλμερία και πρόπερσι από την Ατλέτικο Μαδρίτης

Ένα σερί που συνεχίζεται και ίσως μεγαλώσει

Το παιχνίδι με την Αλαβές στις 17 Δεκεμβρίου είναι το υπ’ αριθμόν 20 στη σειρά. Αν η Σεβίλλη προκριθεί και η κλήρωση της επόμενης φάσης την ξαναστείλει εκτός έδρας, το σερί θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.



Πρόκειται για ένα από τα πιο εξωπραγματικά στατιστικά της σύγχρονης ιστορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, ένα σερί που δημιουργήθηκε από συγκυρίες, αλλά διαρκεί σχεδόν έξι χρόνια και έχει αλλάξει εντελώς τη σχέση της Σεβίλλης με το θεσμό.