Οπαδός της Σεβίλλης «μάλωσε» τον Αλμέιδα μετά την ήττα-σοκ από τη Μαγιόρκα (vid)

Η Σεβίλλη γνώρισε μια απρόσμενη και οδυνηρή ήττα μέσα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» από τη Μαγιόρκα με 1-3, σκορ που προκάλεσε απογοήτευση στις εξέδρες και ένταση μετά το φινάλε. Παρότι οι Ανδαλουσιανοί ξεκίνησαν δυνατά και πήραν προβάδισμα στο 16’ με τον Βάργκας, η συνέχεια ήταν καταστροφική. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κράτησε όρθια την ομάδα με καθοριστικές επεμβάσεις, όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ισοφάριση του Μουρίτσι στο 67’. Από εκεί και πέρα, όλα κατέρρευσαν. Μέσα σε πέντε λεπτά, η Μαγιόρκα σκόραρε άλλες δύο φορές (72’, 77’) και έφυγε με ένα εκκωφαντικό «διπλό».



Μετά τη λήξη, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε ένα απρόσμενο στιγμιότυπο: έναν ηλικιωμένο φίλαθλο της Σεβίλλης να πλησιάζει τον Ματίας Αλμέιδα και να του κάνει έντονες παρατηρήσεις για τις επιλογές του. Ο Αργεντίνος τεχνικός παρέμεινε ψύχραιμος, ακούγοντας χωρίς να αντιδρά, ενώ λίγο αργότερα ένας άλλος οπαδός τον πλησίασε για να του σφίξει το χέρι σε ένδειξη στήριξης.

🗣️ Matías Almeyda se ha acercado a los aficionados tras finalizar el encuentro con derrota.#SevillaFC #SevillaMallorca #LaLiga pic.twitter.com/U7C5nbZ2E2 — Alberto del Valle (@Albertodvv4) October 18, 2025

Ο ίδιος ο Αλμέιδα, όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό με τον οπαδό στην συνέντευξη Τύπου, απάντησε χαρακτηριστικά: «Είχε δίκιο».

Matías Almeyda y la 'bronca' de un aficionado tras caer ante el Mallorca: "Él tenía razón".https://t.co/pXjLqRNjlZ… #SevillaFC — 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 (@SevFC1905) October 18, 2025

Η Σεβίλλη, που πριν λίγες ημέρες είχε εντυπωσιάσει με το 4-1 επί της Μπαρτσελόνα, γνώρισε μια «προσγείωση» που δείχνει πως η σταθερότητα παραμένει ζητούμενο για την ομάδα του Αλμέιδα.