Στο νοσοκομείο ο Ντιέγκο Φορλάν: Έσπασε τρία πλευρά σε ματς βετεράνων
Ατυχία για τον 46χρονο Ντιέγκο Φορλάν, που αποχώρησε τραυματίας με τρία σπασμένα πλευρά σε ματς βετεράνων.
Απρόοπτο για τον Ντιέγκο Φορλάν σε αγώνα βετεράνων στην Ουρουγουάη, καθώς ο 46χρονος πρώην επιθετικός τραυματίστηκε σοβαρά, αποκομίζοντας τρία σπασμένα πλευρά μετά από δυνατή σύγκρουση με αντίπαλο.
Ο άλλοτε σταρ των Ατλέτικο Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να αγωνίζεται για την… αγάπη του παιχνιδιού, συμμετέχοντας σε πρωτάθλημα άνω των 40 ετών στη χώρα του. Ωστόσο, η ένταση του αγώνα στάθηκε μοιραία, καθώς η σύγκρουση τον έστειλε στο νοσοκομείο με κάταγμα στον θώρακα.
Παρά τον τραυματισμό του, ο Φορλάν πρόλαβε να σημειώσει δύο τέρματα πριν αποχωρήσει, δείχνοντας ότι το πάθος του για το ποδόσφαιρο παραμένει αμείωτο.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο Ουρουγουανός πρώην διεθνής παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται σταθερή. Εκτός απροόπτου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Τρίτη (21/10).