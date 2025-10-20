Στο νοσοκομείο ο Ντιέγκο Φορλάν: Έσπασε τρία πλευρά σε ματς βετεράνων

Απρόοπτο για τον Ντιέγκο Φορλάν σε αγώνα βετεράνων στην Ουρουγουάη, καθώς ο 46χρονος πρώην επιθετικός τραυματίστηκε σοβαρά, αποκομίζοντας τρία σπασμένα πλευρά μετά από δυνατή σύγκρουση με αντίπαλο.

Ο άλλοτε σταρ των Ατλέτικο Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να αγωνίζεται για την… αγάπη του παιχνιδιού, συμμετέχοντας σε πρωτάθλημα άνω των 40 ετών στη χώρα του. Ωστόσο, η ένταση του αγώνα στάθηκε μοιραία, καθώς η σύγκρουση τον έστειλε στο νοσοκομείο με κάταγμα στον θώρακα.

TREMENDO 👀😱 || 🤕🇺🇾 Diego Forlán, se fracturó tres costillas en un partido de fútbol



El jugador sufrió un golpe mientras jugaba el Clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay 🇺🇾



pic.twitter.com/VfGsszpzyN — Ecuagol (@ECUAGOL) October 20, 2025

Παρά τον τραυματισμό του, ο Φορλάν πρόλαβε να σημειώσει δύο τέρματα πριν αποχωρήσει, δείχνοντας ότι το πάθος του για το ποδόσφαιρο παραμένει αμείωτο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο Ουρουγουανός πρώην διεθνής παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται σταθερή. Εκτός απροόπτου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Τρίτη (21/10).