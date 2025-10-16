Πρώην άσος της Λίβερπουλ που πλήγωσε τον Ολυμπιακό... ψάχνει γαμπρό online!

Ο Νιλ Μέλορ, αν και αγωνίστηκε μόνο σε 22 αγώνες κατά τη διάρκεια της τετραετούς πορείας του στη Λίβερπουλ (2002-2006), κατάφερε να στιγματίσει την ιστορική ομάδα με δύο εμφανίσεις του.

Στο μυαλό των οπαδών της Λίβερπουλ έμεινε στην ιστορία ως ο σκόρερ του νικητήριου γκολ στο ματς πρωταθλήματος κόντρα στην Άρσεναλ το 2004, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας σεζόν (2004/05) οι «Reds» κατέκτησαν το πέμπτο Champions League της ιστορίας τους με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους. Και για να τα καταφέρουν χρειάστηκε ο Μέλο, ο οποίος σήμερα είναι 42 ετών και συνταξιούχος ποδοσφαιριστής, να κάνει τα… πάντα για να αποκλείσει τον Ολυμπιακό και να δώσει την πρόκριση στη φάση των «16».

Στο κρίσιμο ματς του Άνφιλντ, στις 8 Δεκεμβρίου του 2004, ο Ριβάλντο με απευθείας εκτέλεση φάουλ είχε κάνει το 1-0 για τους Πειραιώτες στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης σοκάροντας τους πάντες.

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρος, η Λίβερπουλ έκανε το 1-1 (47’ με τον Σιναμα Πονγκόλ) και τα υπόλοιπα τα ανέλαβε ο Μέλορ. Σκόραρε για το 2-1 των Άγγλων και έδωσε την ασίστ στον Στίβεν Τζέραρντ για το… ιστορικό 3-1.

Αν δεν ήταν εκείνος, ίσως ο Ολυμπιακός είχε κάνει το θαύμα και σίγουρα η Λίβερπουλ, που σήμερα έχει στην κατοχή της έξι τρόπαια Champions League, θα είχε ένα λιγότερο. Το πέμπτο δεν θα το είχε κατακτήσει.

Η πανέμορφη Νικόλ και τα σχόλια από τους... γαμπρούς

Από τότε μέχρι σήμερα, ο Νιλ Μέλορ, ο οποίος σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 2012 και δεν αγωνίστηκε -πέραν από τα χρόνια του στη Λίβερπουλ- στο υψηλό επίπεδο, είχε χαθεί από τα κεντρικά φώτα της δημοσιότητας, αν και δουλεύει ως σχολιαστής στο Sky Sports.

Τώρα, επέστρεψε σε αυτά και λόγος έχει να κάνει με την κόρη του. Η Νικόλ Μέλορ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μία φωτογραφία της ανήμερα των γενεθλίων της. Αυτή ήταν από μόνη της ικανή να φέρει… αναστάτωση στον πληθυσμό, αλλά και ένα σχόλιο του Μέλορ που εκτίναξε την viral προοπτική της εικόνας.

«Χρόνια πολλά στην καταπληκτική μου κόρη», έγραψε κάτω από την ανάρτηση ο πρώην ποδοσφαιριστής και μέσα στις πρώτες 48 ώρες η φωτογραφία συγκέντρωσε σχεδόν 4 εκατομμύρια likes. Και το προφίλ της Νικόλ, από εκεί που είχε τρεις χιλιάδες ακολούθους, τους πολλαπλασίασε.

Ο πατέρας της όμως, ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, σε συνδυασμό βέβαια με την αντικειμενική ομορφιά της Νικόλ.

«Ψάχνεται γαμπρό;», έγραψε ο πρώτος κάτω από το comment του Μέλορ και στη συνέχεια ακολούθησε… καταιγίδα.



«Δεν νομίζω ότι έχουμε γνωριστεί πριν, Νιλ. Είμαι ο γαμπρός σου, χαίρομαι που σε γνώρισα επιτέλους» συνέχισε λέγοντας ένας άλλος, φαν της Λίβερπουλ, αλλά και της Νικόλ.



Πέραν από την ίδια την ανάρτηση, τα σχόλια των θαυμαστών και υποψήφιων γαμπρών άρχισαν να συγκεντρώνουν χιλιάδες αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Μέλορ δεν απάντησε δημόσια στο μπαράζ των «αιτήσεων», αλλά οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ από μόνοι τους άρχισαν τα repost και τα έξτρα comments που κατέκλυσαν τελικά το διαδίκτυο.



Όσον αφορά την Νικόλ Μέλορ; Ασχολείται με το μόντελινγκ και τον χορό και η ομορφιά της ξαφνικά αναστάτωσε όλους τους οπαδούς της Λίβερπουλ, αλλά όχι μόνο αυτούς…



