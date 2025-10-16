Συγκλονίζει ο Λουκάκου: «Μας εκβιάζουν με την σορό του πατέρα μου, δεν τον έχουμε θάψει»

Ο Ρομέλου Λουκάκου δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ότι τόσο αυτός όσο και ο αδελφός του Τζόρνταν Λουκάκου (ο οποίος αγωνίζεται για τη Λάτσιο) δεν έχουν την παρηγοριά να θάψουν τον πατέρα τους.

«Όπως γνωρίζετε, σχεδιάζαμε να κάνουμε την κηδεία αυτή την Παρασκευή, αλλά λόγω ορισμένων αποφάσεων που ελήφθησαν στην Κινσάσα (πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό), η κηδεία θα γίνει τώρα εκεί. Ο πατέρας μας απεβίωσε στις 28 Σεπτεμβρίου και ως αδέρφια προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να φέρουμε τη σορό του πίσω στην Ευρώπη, αλλά νιώσαμε ότι μας εκβίαζαν», κατήγγειλε ο Βέλγος επιθετικός της Νάπολι.

Ο Λουκάκου τόνισε ότι «αν ο πατέρας μας ήταν εδώ σήμερα, δεν θα το δεχόταν. Μας ραγίζει η καρδιά να μην θάψουμε τον πατέρα μας. Αλλά κάποιοι δεν το ήθελαν». Ο Βέλγος αστέρας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες ή τα άτομα που φέρονται να πήραν τη σορό του πατέρα του.

«Η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια»

Ο φορ της Νάπολι εξέφρασε τη μεγάλη του θλίψη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια».

Όπως και ο γιος του, ο Ρότζερ Λουκάκου αγωνίστηκε στη θέση του κεντρικού επιθετικού, φορώντας τη φανέλα αρκετών βελγικών συλλόγων, ανάμεσά τους της Μέχελεν και της Οστάνδης. Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με την εθνική ομάδα του Ζαΐρ, που πλέον ονομάζεται Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Σ’ ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, θα είμαι πάντοτε ευγνώμων. Η ζωή πλέον δεν θα είναι ίδια δίχως εσένα. Με προστάτευσες και με καθοδήγησες όσο κανείς. Δεν θα είμαι πια ο ίδιος δίχως εσένα. Ο πόνος και τα δάκρυα δεν έχουν τέλος… Ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη να επανέλθω…».