H Premier League στα... βήματα του NBA: Ψηφοφορία για επιβολή Salary Cap

«Ανατροπή σκηνικού» στην Premier League! Η διοργανώτρια αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο είναι έτοιμη να καινοτομήσει για ακόμη μία φορά, αφού το ζήτημα της εξέτασης επιβολής ανώτατου ορίου δαπανών, γνωστό και ως «Salary Cap», που λειτουργεί στο NBA, δείχνει να προχωράει.

Η ιδέα για το «Salary Cap» έχει ήδη «πέσει στο τραπέζι» και πλέον οι ιθύνοντες θα κληθούν με ψηφοφορία να αποφασίσουν για αυτή τη ριζική αλλαγή στην οικονομική λειτουργία των ομάδων. Το επαναπροσδιοριμένο πλαίσιο προβλέπεται πως θα περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα που έχουν οι σύλλογοι να «ξοδεύουν» στην ποδοσφαιρική αγορά και η ενδεχόμενη ψήφιση του από τους διοικούντες αναμένεται να αναδιαμορφώσει δραστικά το οικονομικό μοντέλο που εμφανίζεται στο πρωτάθλημα μέχρι και σήμερα.

Με... πρότυπο το NBA

Το «Salary Cap» συνιστά οικονομική πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Η λειτουργία του, μάλιστα, εγείρει ερωτήματα και ανησυχίες για το μέλλον της κλειστής λίγκας, αφού όπως καταγράφεται, πιθανολογείται πως στο μέλλον «οι πιο βαθύπλουτοι από τους αστέρες του NBA θα ξεπερνούν σε έσοδα τους ιδιοκτήτες των ομάδων που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα».

Το σκεπτικό της Premier League πίσω από την επιβολή του μέτρου είναι η ολική ανασυγκρότηση των συνθηκών ανταγωνισμού. Οι μεγάλες ομάδες, δηλαδή, δε θα μπορούν να κυριαρχούν στο μέτρο που κυριαρχούσαν στο παρελθόν, λόγω της οικονομικής τους ευρωστίας. Έτσι, η δομή του πρωταθλήματος θα έχει περισσότερη ισορροπία και θα είναι πιο βιώσιμη για το σύνολο των ομάδων.

🚨PREMIER LEAGUE TO VOTE ON SALARY CAP

❌Controversial 'anchoring' system set to go to clubs next month

☹️Some (including Manchester clubs) believe it will 'kill' the competition

🏆Fears PL will lose top talent abroad

❌Warning of PFA legal challengehttps://t.co/kCV3ym6UTl — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) October 15, 2025

Τι ισχύει μέχρι σήμερα

Το καθεστώς που επικρατεί σήμερα στην Premier League προβλέπει πως οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να ξοδεύουν σε μισθούς, μεταγραφές και αμοιβές εκπροσώπων παικτών ποσά, τα οποία δε ξεπερνούν το 85% των ετήσιων τους εσόδων.

Τι εξετάζεται προς ψήφιση

Το νέο καθεστώς αναμένεται να αλλάξει ουσιωδώς το οικονομικό περιβάλλον της λίγκας, αφού προβλέπει πως το όριο κάθε συλλόγου να ξοδέψει θα συναρτάται με το ποσό που αντιστοιχεί στα τηλεοπτικά και εμπορικά έσοδα της ομάδας που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ανώτατη του τιμή θα είναι ο πενταπλασιασμός του ποσού αυτού.

Αν εφαρμοστεί;

Σύμφωνα με τα δεδομένα της αγωνιστικής περιόδου 2023/2024, ανώτατο όριο εξόδων των ομάδων για τις αμοιβές που περιγράφησαν παραπάνω, υπολογίζεται κατά προσέγγιση πως θα ήταν το ποσό των 630 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτή η άμεση εφαρμογή του ορίου είναι εξαιρετικά πιθανό να οδηγήσει τους συλλόγους σε άμεσο κίνδυνο παραβίασης των κανονισμών.

Η πρόταση, η οποία θα κατατεθεί προς ψηφοφορία προβλέπει αυστηρές ποινές στους συλλόγους, που παραβαίνουν τους κανόνες. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης οι ομάδες θα τιμωρούνται με αφαίρεση έξι βαθμών, ενώ για κάθε επιπλέον 7.5 εκατομμύρια ευρώ υπέρβασης των ορίων, προβλέπεται έξτρα ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού.