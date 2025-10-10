«Αστρονομικά» ποσά: Αυτοί είναι οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της Premier League

Ο χορός των εκατομμυρίων στην Αγγλία καλά κρατεί! Τα μυθικά ποσά που εξασφαλίζουν οι ομάδες της Premier League μέσα από τα «πανάκριβα» τηλεοπτικά συμβόλαια εκτινάσσουν διαρκώς τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε αυτή.

Οι «καλοπληρωτές» Σαουδάραβες της Μάντσεστερ Σίτι

Πρώτος στη λίστα των 20 πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών της Premier League ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός κυνηγός της Σίτι εξασφαλίζει περισσότερες από μισό εκατομμύριο λίρες την εβδομάδα. Επτά συνολικά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Γκουαρδιόλα στη λίστα, 13ος ο «νεοφερμένος» τερματοφύλακας των «Πολιτών», Τζίτζι Ντοναρούμα.

Σαλάχ, Βαν Ντάικ και Ίσακ για τη Λίβερπουλ

Δεύτερος στη λίστα ο αδιαμφισβήτητος MVP της περασμένης σεζόν, Μο Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ, που ανανέωσε πέρσι το συμβόλαιο του με τους «κόκκινους» εξασφαλίζει περισσότερες από 460 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα.

Τρίτος, με αμοιβές που ξεπερνούν τις 400 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα, ο «ογκόλιθος» της άμυνας των «ρεντς», Βίρτζιλ Βαν Ντάικ. Στη λίστα και ο «νεοεισελθών» πρώην σέντερ φορ της Νιούκαστλ, Αλεξάντερ Ίσακ με συμβόλαιο αξίας 280 χιλιάδων λιρών την εβδομάδα.

Δύο... συν ένας της Γιουνάιτεντ στη δεκάδα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μία δύσκολη περίοδο. Αυτό, βέβαια, δεν εμποδίζει τους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι παρέχουν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας πλούσια συμβόλαια. Στην τρίτη θέση της λίστας, έχοντας τις ίδιες αμοιβές με τον Βαν Ντάικ, ο Βραζιλιάνος Κασεμίρο.

Στην έκτη θέση, εντοπίζουμε τον αρχηγό των «κόκκινων διαβόλων» Μπρούνο Φερνάντεζ, αλλά και τον δανεικό στη Μπαρτσελόνα, Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Άγγλος σταρ, συμφώνησε με τους Καταλανούς για δανεισμό ενός χρόνου και οι γίγαντες της Βαρκελώνης είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τα χρήματα του μισθού του.

Στέρλινγκ και Χάβερτζ οι πιο ακριβοπληρωμένοι για Τσέλσι και Άρσεναλ αντίστοιχα

Στην πέμπτη θέση της λίστας εντοπίζεται ο Ραχίμ Στέρλινγκ της Τσέλσι με συμβόλαιο αξίας 325 χιλιάδων στερλίνων την εβδομάδα. Για τους «Λονδρέζους», επίσης, εμφανίζεται στη 13η θέση του πίνακα, με ίδιες αμοιβές με τον Ντοναρούμα, ο Ρις Τζέιμς.

Τη δεκάδα συμπληρώνει ένας πρώην παίκτης της Τσέλσι. Ο Κάι Χάβερτζ μεταπήδησε από τη μία πλευρά του Λονδίνου στην άλλη, έγινε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και πλέον απολαμβάνει μισθό που ξεπερνά τις 300 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα.

Η λίστα με τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους της φετινής Premier League