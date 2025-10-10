Διαιτητής της Premier League συγκλονίζει: «Η ψυχική υγεία των διαιτητών μπορεί να κινδυνεύσει»

Ο δημοφιλέστερος διαιτητής της Πρέμιερ Λιγκ, Άντονι Τέιλορ έδωσε μεγάλη συνέντευξη στο BBC Sport και αναφέρθηκε εκτεταμένα στην πίεση που δέχονται οι διαιτητές παγκοσμίως, στις απειλές που δέχθηκε σε αεροδρόμιο, στις εξυβρίσεις, που είναι, πλέον, καθημερινό φαινόμενο, αλλά και στο VAR, που κάνει τους φιλάθλους να προσδοκούν «τελειότητα» στις αποφάσεις.

Ο 46χρονος ρέφερι αναρωτήθηκε αν όλη αυτή η συναισθηματική κακοποίηση, που δέχονται οι διαιτητές «αξίζει τελικά τον κόπο» και παραδέχθηκε πως η στοχοποίηση του από τον Ζοζέ Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ και οι απειλές των οπαδών της Ρόμα στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης μετά το παιχνίδι ήταν «η πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του».

Οι βρισιές του Μουρίνιο και οι απειλές των οπαδών

Ο διεθνής Άγγλος αποτέλεσε αντικείμενο σκληρών δηλώσεων από τον Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ το 2023. Εκεί, είχε υποδείξει συνολικά 13 κίτρινες κάρτες και 25 λεπτά καθυστερήσεων σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Ο προπονητής της - ηττημένης από τη Σεβίλλη στα πέναλτι - φιναλίστ Ρόμα, αποκάλεσε δύο φορές τον Τέιλορ «αηδιαστικό». Ο Πορτογάλος τεχνικός, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί και ακολούθησε τον «άρχοντα» του τελικού μέχρι το πάρκινγκ του γηπέδου, όπου του επιτέθηκε φραστικά ξανά.

Ο Τέιλορ αναχωρώντας από τη Βουδαπέστη μετά το πέρας της αναμέτρησης, δέχθηκε εκ νέου επίθεση, αυτή τη φορά από εξοργισμένους οπαδούς της Ρόμα. Στο σημείο βρισκόταν και η οικογένεια του. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ήταν η χειρότερη κατάσταση που έχει αντιμετωπίσει όσον αφορά την κακοποίηση που δέχονται οι διαιτητές.

«Δε ξέρω γιατί είναι αποδεκτό να σε προπηλακίζουν αν είσαι διαιτητής»

Η δυσάρεστη συνθήκη στη Βουδαπέστη έκανε τον Τέιλορ να αναρωτηθεί τους λόγους για τους οποίους είναι αποδεκτό να σε απειλούν και να σου επιτίθενται φραστικά αν είσαι διαιτητής.

X @newstropy

«Δε ξέρω γιατί είναι αποδεκτό. Είμαι σίγουρος πως οι άνθρωποι αυτοί δε θα ήθελαν κάποιος να τους μιλήσει με αυτό τον τρόπο μπροστά στα παιδιά τους. Τέτοιες στιγμές σε βάζουν σε σκέψεις για το αν ήταν σωστό εξ αρχής να ταξιδέψεις με την οικογένεια σου όταν πας να διαιτητεύσεις έναν αγώνα. Από τότε, η οικογένεια μου δεν έχει ταξιδέψει ξανά μαζί μου για παιχνίδι».

«Η ψυχική υγεία των διαιτητών κινδυνεύει όταν σε νοιάζει μόνο να κερδίσεις»

Αν και ο Τέιλορ δε χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αρχές της Πρέμιερ Λιγκ διεξήγαγαν έρευνα μετά από αισχρά σχόλια για τον ίδιο στο διαδίκτυο.

«Όταν σου λένε συνέχεια πως δεν είσαι καλός, είτε κακόβουλοι λογαριασμοί στο ίντερνετ, είτε οι δημοσιογράφοι, είτε ακόμα και πρώην διαιτητές, η ψυχική σου υγεία μπορεί να κινδυνεύσει».

X @khid_wrld

Ο Άγγλος αναφέρει χαρακτηριστικά πως η ποδοσφαιρική κουλτούρα των τελευταίων ετών συνοψίζεται στην κατάκτηση της νίκης με κάθε κόστος και ως εκ τούτου θεωρεί πως οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου συχνά διαδίδουν μετά τα παιχνίδια θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς αφηγήσεις, που δυσχεραίνουν το περιβάλλον εργασίας των διαιτητών.

«Δεν είναι ρεαλιστικές οι απαιτήσεις που δημιούργησε το VAR»

Ο Άντονι Τέιλορ, βέβαια, δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί στις αλλαγές που επέφερε στην Πρέμιερ Λιγκ το VAR από το 2019, που τέθηκε σε εφαρμογή.

«Οι αναλύσεις που γίνονται στους αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ έχουν εκτινάξει τις απαιτήσεις των φιλάθλων σχετικά με τη λήψη των διαιτητικών αποφάσεων. Στην πραγματικότητα η τελειότητα δεν υπάρχει».

Anthony Taylor says those who expected VAR to create a decision-making “utopia” were “way off the mark.” pic.twitter.com/TrVGGTmSWH — Match of the Day (@BBCMOTD) October 10, 2025

«Περιμένουμε από τους διαιτητές να λαμβάνουν μόνο σωστές αποφάσεις. Είναι σημαντικό, όμως να μιλήσουμε για το φόβο που δημιουργείται σε αυτούς αν ληφθεί μία απόφαση λανθασμένα. Θεωρείται, δηλαδή, ότι VAR θα λύσει όλα τα πιθανά προβλήματα και ότι το ποδόσφαιρο ξαφνικά θα γίνει μία ουτοπία. Δεν έχουν ιδέα σχετικά με το ζήτημα».

«Δε ξέρω πότε θα αποσυρθώ, είναι η καλύτερη δουλειά στον κόσμο»

Ο καταξιωμένος Άγγλος διαιτητής μίλησε, επίσης, για το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί, λέγοντας πως δε γνωρίζει ακόμη.

«Κλείνω τα 47 χρόνια την ερχόμενη εβδομάδα. Δε ξέρω κατά πόσο θα καταφέρω να ανταπεξέλθω, ειδικά με την ταχύτητα που τρέχουν η μπάλα και οι παίκτες στους αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ».

X @CFC_OBED

Τέλος, παραδέχθηκε πως παρά τις δυσκολίες απολαμβάνει να είναι διαιτητής της Πρέμιερ Λιγκ.

«Όταν φτάνει η συζήτηση εκεί, όμως, οφείλω να παραδεχθώ πως είναι μία από τις καλύτερες δουλειές στον κόσμο. Είσαι στο επίκεντρο της δράσης του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη».