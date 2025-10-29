Δικαίωση Μουρίνιο: Όταν φώναζε ότι το τουρκικό ποδόσφαιρο «βρωμάει» - Τώρα όλοι καταλαβαίνουν γιατί

Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Έρευνα των τουρκικών αρχών αποκάλυψε ότι 371 από τους 571 ενεργούς διαιτητές στη χώρα διατηρούσαν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες, με 152 από αυτούς να στοιχημάτιζαν ενεργά. Οι αριθμοί σοκάρουν, καθώς πρόκειται για ποσοστά που αγγίζουν το 65% του συνολικού σώματος των διαιτητών, ενώ η έρευνα αφορά τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο την τρέχουσα σεζόν.

The Turkish Football Federation confirm 371 of 571 officials have betting accounts, with 152 actively gambling. One official placed 18,227 bets.



Seven referees and 15 assistants come from Turkey's top two divisions.



And over 1,000 games have been gambled on.



The president of… pic.twitter.com/7bJQSgTGUh — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 27, 2025





Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει πανικό και οργή στην Τουρκία. Η Ομοσπονδία και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων έχουν ήδη ξεκινήσει ενδελεχείς ελέγχους, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανές διασυνδέσεις με παράνομα κυκλώματα και χειραγώγηση αγώνων. Αν αποδειχθεί εμπλοκή σε αλλοίωση αποτελεσμάτων, το πλήγμα για την αξιοπιστία του τουρκικού ποδοσφαίρου θα είναι τεράστιο.

🚨 Referee scandal in Turkey! 🇹🇷



Over 370 referees,were found with betting accounts, and 150+ actively placed bets 😳



Earlier, Jose Mourinho called the officiating in Turkey 'toxic' for which he faced backlash.



Guess 'the special one' had the last laugh 🙃 pic.twitter.com/B0nvXCk8x4 — DW Sports (@dw_sports) October 27, 2025





Το σκάνδαλο αυτό έρχεται σε μια εποχή όπου η εικόνα της Süper Lig δοκιμάζεται ήδη από διαιτητικές αμφιλεγόμενες αποφάσεις, βία στα γήπεδα και καταγγελίες για έλλειψη διαφάνειας. H νέα αυτή υπόθεση μοιάζει να επιβεβαιώνει όσα πολλοί ψιθύριζαν, αλλά κανείς δεν τολμούσε να πει δημόσια.

«Το τουρκικό ποδόσφαιρο βρωμάει» - O Μουρίνιο τα είχε πει όλα

Τον περασμένο Νοέμβρη, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε προκαλέσει σάλο με τις δηλώσεις του μετά το ματς της Φενέρμπαχτσε με την Τραμπζονσπόρ. Ο Πορτογάλος προπονητής, έξαλλος με τη διαιτησία, είχε χαρακτηρίσει το τουρκικό ποδόσφαιρο «σκοτεινό και βρόμικο», λέγοντας πως «κανείς δεν το βλέπει γιατί βρωμάει». Είχε επίσης κατηγορήσει τη διοίκηση της ομάδας του πως δεν του είπε «όλη την αλήθεια» για το τι συμβαίνει στη χώρα.

"The ref was having Turkish tea, nobody abroad wants to watch Turkish league" 😮



Fenerbahce head coach Jose Mourinho slams Turkish football after being unhappy with refereeing decisions in the win over Trabzonspor. pic.twitter.com/5nXbeKe29o — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 4, 2024





Τότε πολλοί τον είπαν υπερβολικό, σήμερα όμως τα λόγια του ακούγονται σχεδόν προφητικά. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι ο Special One είχε δει πίσω από το παρασκήνιο , κι αν μη τι άλλο, το σκάνδαλο που συγκλονίζει την Τουρκία αποτελεί την πιο τρανή δικαίωση για όσα είχε τολμήσει να ξεστομίσει.