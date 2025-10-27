Η ατσάλινη άμυνα της Άρσεναλ: Μπορεί ο Αρτέτα να «σπάσει» το ρεκόρ του Μουρίνιο;

Στο ποδόσφαιρο, όσο κι αν λατρεύουμε να μιλάμε για ατομικά χαρίσματα και παικταράδες, η ουσία παραμένει μία: το ομαδικό πνεύμα κάνει τη διαφορά. Οι συνεργασίες μέσα στο γήπεδο είναι το «κλειδί» για την επιτυχία και καμία θέση δεν το αποδεικνύει καλύτερα από αυτή των στόπερ. Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών είναι συνήθως η ραχοκοκαλιά κάθε ομάδας που φτάνει στην κορυφή.

Η Άρσεναλ έχει βρει την τέλεια χημεία με τους Γουίλιαμ Σαλίμπα και Γκάμπριελ Μαγκάιαες. Οι δύο αμυντικοί, μαζί με τους Τίμπερ και Καλαφιόρι, έχουν δημιουργήσει ένα απροσπέλαστο τείχος στα μετόπισθεν, οδηγώντας τους «Κανονιέρηδες» σε πορεία πρωταθλητισμού και κάνοντας την κατάκτηση της πολυπόθητης Premier League να φαντάζει πιο πιθανή από ποτέ. Η σταθερότητά τους, από τις προηγούμενες χρονιές συνεχίζεται και φέτος. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ σε 13 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που δεν πλησιάζει καμία άλλη ομάδα της Premier League.

Μάλιστα, οι 19 υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος έχουν δεχθεί τουλάχιστον διπλάσια τέρματα, ενώ η Άρσεναλ παραμένει η μοναδική που δεν έχει δεχθεί ποτέ πάνω από ένα γκολ σε αγώνα τη σεζόν 2025-26!

Ο στόχος: το ρεκόρ της Τσέλσι του 2004-05

Αυτή την στιγμή, οι «Κανονιέρηδες» βρίσκονται στον δρόμο για να ισοφαρίσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν, το ιστορικό ρεκόρ της Τσέλσι του Ζοσέ Μουρίνιο από τη σεζόν 2004-05, όταν οι «Μπλε» δέχθηκαν μόλις 15 γκολ σε ολόκληρη την Premier League.

Arsenal are now on track to equal Chelsea’s record of 15 goals conceded in a PL season — Duncan Alexander (@oilysailor) October 18, 2025

Εκείνη τη χρονιά, η ομάδα του Μουρίνιο είχε δεχθεί μόλις 2 γκολ στα πρώτα 9 παιχνίδια, από τον Τζέιμς Μπίτι της Σαουθάμπτον στο πρώτο λεπτό του αγώνα, που τελικά έληξε 2-1 υπέρ της Τσέλσι. Η μοναδική ήττα της ήρθε αργότερα, με 1-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με σκόρερ τον Νικολά Ανελκά από το σημείο του πέναλτι.

Ο Αρτέτα και οι παίκτες του γνωρίζουν καλά το μέγεθος του κατορθώματος που κυνηγούν. Αν συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, στατιστικά οδεύουν προς ένα τελικό σύνολο περίπου 14 τερμάτων παθητικό, επίδοση που θα έγραφε ιστορία και θα επιβεβαίωνε ότι η Άρσεναλ έχει χτίσει όχι μόνο μια εξαιρετική ομάδα, αλλά και μία αμυντική μηχανή.

printscreen Opta

Αν οι «Κανονιέρηδες» συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς, τότε δεν θα διεκδικούν μόνο τον τίτλο, αλλά και μια θέση στην ιστορία της Premier League.