Η πανέξυπνη ιδέα της Άρσεναλ για να δημιουργεί ατμόσφαιρα στο Emirates

Την Τρίτη, η Άρσεναλ επικράτησε άνετα της Ατλέτικο Μαδρίτης (4-0) στην τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Προκειμένου να βελτιώσει την ατμόσφαιρα στο «Έμιρεϊτς», η διοίκηση αποφάσισε να διακόψει τη μετάδοση του αγώνα στις κερκίδες του σταδίου και ιδιαίτερα στο αναψυκτήριο.

Οι άνθρωποι των «κανονιέρηδων» αποφάσισαν να προβούν σε αυτή τη κίνηση, ώστε οι οπαδοί να αναγκαστούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους το συντομότερο δυνατό, αντί να περιμένουν τους διαδρόμους, ενώ χρησιμοποιούν τις οθόνες για να συνεχίσουν να παρακολουθούν τον αγώνα.

«Δεν θα προβάλουμε το δεύτερο ημίχρονο του αποψινού αγώνα ζωντανά στην οθόνη», έγραφαν οι οθόνες αυτή τη φορά. «Κάθε οπαδός έχει τον δικό του ρόλο. Παρακαλούμε πηγαίνετε στη θέση σας για να παρακολουθήσετε τον αγώνα και να βοηθήσετε στη δημιουργία μιας αξέχαστης ατμόσφαιρας».

Οι «κανονιέρηδες» άνοιξαν τελικά το σκορ στο 57ο λεπτό κόντρα στους «ροχιμπλάνκος» με τον Γκάμπριελ. Το τέταρτο γκολ ήρθε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με το δεύτερο του Viktor Gyökeres στο 70ό λεπτό. «Μου άρεσε πολύ αυτή η απόφαση, ελπίζω να συνεχίσουν να μην μεταδίδουν ζωντανά τους αγώνες», είπε ένας οπαδός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το πλήθος τρελάθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, υπήρχε καθαρό πάθος παντού. Ήταν η καλύτερη ατμόσφαιρα της σεζόν μέχρι στιγμής».

Πολλοί οπαδοί έχουν δει με θετικό μάτι αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή την Κυριακή (26/10, 16:00), οι παίκτες του Μίκελ Αρτέτα θα φιλοξενήσουν την Κρίσταλ Πάλας για την 9η αγωνιστική της Premier League. Πριν από τον αγώνα, οι «Κανονιέρηδες» βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με 19 βαθμούς, τρεις βαθμούς μπροστά από τη Μάντσεστερ Σίτι.