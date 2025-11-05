Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Champions League μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού

Με πλούσιο θέαμα και μεγάλες αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Τρίτης (04/11) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ισοφαρίστηκε στο 93ο λεπτό από την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, Αϊντχόφεν (Ζέλσον Μάρτινς 17', Πέπι 90') και «έχασε έδαφος» στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει μία θέση στους καλύτερους 24, που οδηγεί στα πλέι-οφ για ένα εισιτήριο στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται, πλέον στη 31η θέση της βαθμολογίας.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης, οι «κόκκινοι» επιβλήθηκαν της «βασίλισσας» με 1-0. Σκόρερ για τους γηπεδούχους ο ΜακΚάλιστερ στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ από τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε το «διπλό» της Μπάγερν Μονάχου στο Παρίσι με 2-1 εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τέλος η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αναδείχθηκε ισόπαλη(1-1) με τη Γιουβέντους, σε ένα ματς στο οποίο αγωνίστηκαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (04/11)

Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Μπόντο Γλιμτ - Μονακό 0-1

Γιουβέντους - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1

Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου 1-2

Τότεναμ - Κοπεγχάγη 4-0

Τα παιχνίδια της Τετάρτης (05/11)

Καραμπάγκ – Τσέλσι (19:45)

Πάφος – Βιγιαρεάλ (19:45)

Άγιαξ – Γαλατασαράι

Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι

Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Μαρσέιγ – Αταλάντα

Μπενφίκα – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπριζ – Μπαρτσελόνα

Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League

1. Μπάγερν Μονάχου 12β.

2. Άρσεναλ 12β.

3. Παρί Σεν Ζερμέν 9β.

4. Ίντερ 12β.

5. Ρεάλ Μαδρίτης 9β.

6. Λίβερπουλ 9β.

7. Τότεναμ 8β.

8. Ντόρτμουντ 7β.

--------------------------------

9. Σίτι 6β.

10. Σπόρτινγκ 6β.

11. Νιουκάστλ 6β.

12. Μπαρτσελόνα 6β.

13. Τσέλσι 6β.

14. Ατλέτικο 6β.

15. Καραμπάγκ 6β.

16. Γαλατασαράι 6β.

17. Αϊντχόφεν 5β.

18. Μονακό 5β.

19. Αταλάντα 4β.

20. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4β.

21. Νάπολι 4β.

22. Μαρσέιογ 3β.

23. Γιουβέντους 3β.

24. Μπριζ 3β.

------------------------------------

25. Μπιλμπάο 3β.

26. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3β.

27. Μπόντο / Γκλιμτ 2β.

28. Πάφος 2β.

29. Λεβερκούζεν 2β.

30. Σλάβια Πράγας 2β.

31. Ολυμπιακός 2β.

32. Βιγιαρεάλ 1β.

33. Κοπεγχάγη 1β.

34. Καϊράτ Αλμάτι 1β.

35. Μπενφίκα 0β.

36. Άγιαξ 0β.