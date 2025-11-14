Ρεάλ Μαδρίτης: Παίζει κανονικά με Ολυμπιακό ο Εμπαπέ - Καθαρές οι εξετάσεις του

Μεγάλη ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ επέστρεψε στην ισπανική πρωτεύουσα για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι το πρόβλημα τραυματισμού δεν είναι σοβαρό. Ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται να είναι κανονικά στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο για τις προσεχείς αναμετρήσεις.

Ο Εμπαπέ αποχώρησε από την αποστολή της Γαλλίας την Παρασκευή (14/11) λόγω φλεγμονής στον δεξιό αστράγαλο, δημιουργώντας ανησυχία στους πρωτοπόρους της La Liga. Ωστόσο, όπως μετέδωσε το «Athletic», το ζήτημα αντιμετωπίστηκε προληπτικά από τους Μαδριλένους.

🚨 NEW: Kylian Mbappé and Eduardo Camavinga expected to be fit for Elche. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/w7jJwp76Mk — Madrid Zone (@theMadridZone) November 14, 2025

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 26χρονος σούπερ σταρ είναι έτοιμος να δώσει το «παρών» και να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στην Έλτσε την Κυριακή (23/11)αλλά και στον αγώνα του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό την Τετάρτη (26/11, 22:00).

Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο αμυντικός χαφ Εντουάρντο Καμαβίνγκα, ο οποίος επίσης αποχώρησε από την Εθνική Γαλλίας (που έχει ήδη προκριθεί στο Μουντιάλ) και βρίσκεται ήδη στη Μαδρίτη.

Ο Εμπαπέ διανύει εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 18 γκολ και 2 ασίστ σε 16 μόλις παιχνίδια. Η επιστροφή του αποτελεί τονωτική ένεση για τη Ρεάλ, ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.