Νέο πλήγμα στην άμυνα της Ρεάλ ενόψει Ολυμπιακού: Ποιοι παίκτες θεωρούνται αμφίβολοι

Ο Έντερ Μιλιτάο τίθεται οριστικά εκτός μάχης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού, χάνοντας τη μεγάλη αναμέτρηση του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό (26/11, 22:00).

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της «Σελεσάο» απέναντι στην Τυνησία (18/11), και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 60ό λεπτό.

Όπως ανακοίνωσε η «Βασίλισσα», ο Μιλιτάο αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ της ισπανικής «Marca».

Militão medical report. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 19, 2025

Αυτό σημαίνει ότι ο κεντρικός αμυντικός τίθεται οριστικά εκτός για το κρίσιμο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό αλλά και από τα προσεχή παιχνίδια πρωταθλήματος της Ρεάλ κόντρα σε Έλτσε και Ζιρόνα.

Η απουσία του Βραζιλιάνου, ο οποίος φέτος έχει καταγράψει 13 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ, προσθέτει έναν επιπλέον πονοκέφαλο στο προπονητικό επιτελείο, καθώς παραμένουν αμφίφολοι οι Αντόνιο Ρούντιγκερ και Ορελιέν Τσουαμενί.