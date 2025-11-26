Αμφίβολος ο Μπέλινγκχαμ για τον Ολυμπιακό – Νέος «πονοκέφαλος» για τη Ρεάλ

Νέος «πονοκέφαλος» για τον Τσάμπι Αλόνσο, καθώς ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα, με αποτέλεσμα η παρουσία του στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό να είναι αμφίβολη.

Η «βασίλισσα», που ήδη μετρά σημαντικές απουσίες όπως οι Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Μασταντουόνο, Κουρτουά και Χούισεν, ίσως χρειαστεί να παραταχθεί χωρίς ακόμη ένα βασικό γρανάζι της για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League.

Σύμφωνα με την ισπανική As, ο Άγγλος μέσος έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, με τις ενοχλήσεις να αποδίδονται στη συνεχή καταπόνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αγωνιστεί και στα 14 τελευταία παιχνίδια της Ρεάλ, έχοντας πάρει μόλις 10 λεπτά ξεκούρασης.

H κατάστασή του θα αξιολογηθεί ξανά λίγο πριν από το ζέσταμα και το τεχνικό επιτελείο της Ρεάλ εκτιμά πως δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει βασικός.