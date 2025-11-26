Ενθουσιασμός για το επετειακό τζάκετ του Ολυμπιακού – Σχεδόν εξαντλήθηκε

Το συλλεκτικό τζάκετ του Ολυμπιακού μόλις βγήκε στην αγορά και μέσα σε λίγες ώρες η ζήτηση εκτοξεύτηκε, με τα περισσότερα κομμάτια να έχουν ήδη εξαφανιστεί.

Εμπνευσμένο από την «ερυθρόλευκη» παράδοση, το τζάκετ συνοδεύεται από το μήνυμα: «Η κληρονομιά συναντά το στιλ. Κλασικό. Διαχρονικό. Θρυλικό. Ερυθρόλευκο». Πρόκειται για έναν φόρο τιμής στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, που ξεχωρίζει για τον συνδυασμό απλότητας, ποιότητας και διαχρονικού σχεδιασμού.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης αξεσουάρ, όπως σκούφο και κασκόλ, εμπνευσμένα από την ιστορία και το πάθος του Ολυμπιακού. Με τιμή στα 1.680 ευρώ, το τζάκετ έγινε ανάρπαστο, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο περιζήτητα αντικείμενα της χρονιάς για τους «ερυθρόλευκους».