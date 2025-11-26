«Αστεράτη» παρέλαση στο Κ21 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στον «ερυθρόλευκο» πάγκο ο Μαρσέλο (pics)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) την Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League, τα... αστέρια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης όμως πριν βρεθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» παρακολούθησαν από κοντά το ματς της Κ21 των δύο ομάδων στου Ρέντη.

Στο προπονητικό κέντρο των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι του Youth League βρέθηκε ο Μαρσέλο, ο οποίος έκατσε στον πάγκο του Ολυμπιακού, ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της ομάδας Κώστα Καραπαπά και στον τεχνικό διευθυντή, Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Eurokinissi

Εκτός του Βραζιλιάνου αστέρα, που στο παρελθόν φόρεσε την φανέλα και των δύο ομάδων, την αναμέτρηση παρακολούθησαν επίσης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μερικοί από τους ποδοσφαιριστές του, μεταξύ των οποίων οι Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε.

Eurokinissi

Eurokinissi