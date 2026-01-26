Ο 16χρονος γιος του Μαρσέλο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Μαρσέλο Άλβες, θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού είδε το απόγευμα της Δευτέρας (26/01) τον γιο του, Ένζο να απολαμβάνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του.

Ο 16χρονος γιος του πρώην αρχηγού της εθνικής Βραζιλίας φωτογραφήθηκε στα γραφεία της Ρεάλ Μαδρίτης με την οικογένειά του, στο πλαίσιο της υπογραφής του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου της καριέρας του, που υπέγραψε με τη «βασίλισσα».

Οι ιθύνοντες των τμημάτων υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν χαρακτηρίσει τον νεαρό, Ένζο, ως έναν από τους πολυτιμότερους και πιο ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές, που διαθέτουν στο ρόστερ και για αυτό το λόγο έσπευσαν να τον κάνουν επαγγελματία.

Ο 16χρονος βρίσκεται πλέον... στην πόρτα της πρώτης ομάδας, η οποία μπορεί μετά την υπογραφή του συμβολαίου να τον χρησιμοποιήσει όποτε κριθεί απαραίτητο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ένζο Άλβες, βρίσκεται στο σύλλογο από το 2022. Επίσης, έχει καταγράψει 19 συμμετοχές με τις εθνικές ομάδες νέων της Ισπανίας, σκοράροντας μάλιστα 9 γκολ.

Η διεθνής καριέρα του Ένζο Άλβες. Πηγή: Printscreen από TransferMarkt.

Γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετράει για λογαριασμό των «μερέγχες» συνολικά 3 συμμετοχές. Μία από αυτές, μάλιστα ήταν κόντρα στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε (2-0) των «ερυθρολεύκων» στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με τον πατέρα του να παρακολουθεί από κοντά την προσπάθεια του.