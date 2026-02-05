Ποιος είναι ο λόγος που φοράνε μάσκες στην προπόνηση οι παίχτες της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Μέσα σε βαρύ κλίμα από την ήττα από την Μπενφίκα μεσοβδόμαδα, που την άφησε εκτός 8άδας στο Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε γκολ του Εμπαπέ με πέναλτι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων για να κερδίσει 2-1 την Ράγιο Βαγιεκάνο εντός έδρας, για την 22η αγωνιστική της La Liga την περασμένη Κυριακή (1/2).

Πλέον, οι «μερένχες» στρέφουν την προσοχή τους στο μεγάλο παιχνίδι με τη Βαλένθια την προσεχή Κυριακή (8/2), θέλοντας να διατηρήσουν το αήττητο σερί που τρέχουν στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές και να κοντράρουν ακόμη περισσότερο τη Μπαρτσελόνα, η οποία είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 55 βαθμούς και στο +1 από τους Μαδριλένους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Αρμπελόα γυρίζει σελίδα μέσα στη σεζόν, ξεκινώντας ουσιαστικά μια… χειμερινή προετοιμασία. Μετά από ένα ταραχώδες διάστημα και αλλαγή πλεύσης στον πάγκο, η επιστροφή του Αντόνιο Πίντους του... διαβολικού γυμναστή των «μερένχες» σηματοδοτεί νέο ξεκίνημα, με έμφαση στη φυσική κατάσταση και την εξατομικευμένη αξιολόγηση των παικτών. Αφού πρώτα δούλεψε στο ψυχολογικό σκέλος και στη συνοχή των αποδυτηρίων, ο Αρμπελόα περνά πλέον στη «λεπτομέρεια» του γηπέδου, ποντάροντας στη σωστή καθοδήγηση των ηγετών για να μετατρέψει αυτή τη μεταβατική περίοδο σε αφετηρία μεγάλων εξελίξεων.

🚨 Real Madrid players were wearing masks in training today to carry out fitness tests. 🤿



The return of THE PINTUS METHOD. 🤍 pic.twitter.com/5YxE0x0rre — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 4, 2026

Ένας από τους στόχους του Αρμπελόα, τώρα που το πρόγραμμα είναι λιγότερο απαιτητικό τις επόμενες δύο εβδομάδες, είναι να δουλέψει σε όλες τις πιθανές πτυχές, τόσο τις τακτικές όσο και τις σωματικές, για να βελτιώσει την απόδοση της ομάδας. Γι' αυτό και αποφάσισε μαζί με το επιτελείο του, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας να προπονηθούν φορώντας μάσκες στο πρόσωπό τους.

Γιατί φοράνε μάσκες οι παίκτες της Ρεάλ

Οι φημισμένες μάσκες προπόνησης, τις οποίες τελειοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του ο Αντόνιο Πίντους, είναι ένα σύστημα που προσομοιώνει τις σωματικές απαιτήσεις μεγάλου υψομέτρου και επιτρέπει στους γυμναστές να εξατομικεύουν τις προπονήσεις τους. Ρυθμίζουν το οξυγόνο που εισέρχεται στο σώμα μέσω τριών εναλλάξιμων βαλβίδων. Δύο για την εισαγωγή και μία για την εξαγωγή.

Επιπλέον, οι μάσκες μπορούν να προσομοιώσουν υψόμετρα μεταξύ 910 και 5.500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αντιγράφοντας πιστά τα οφέλη της προπόνησης υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες. Αν και δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προπόνησης, ο Ραούλ Νοτάριο, διευθυντής του τμήματος φυσικής δραστηριότητας, φυσιοθεραπείας και αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Αλφόνσο τόνισε στην «AS»:

«Κάθε τεστ κόπωσης δεν διαρκεί πάνω από 15-20 λεπτά, γιατί πρέπει να γίνει στο μέγιστο επίπεδο απόδοσης. Στόχος του τεστ είναι να φτάσει το σώμα στα όρια, για να γνωρίζουμε πόσο οξυγόνο μπορεί να απορροφήσει και να επεξεργαστεί σε εκείνο το σημείο», τόνισε χαρακτηριστικά.

👀VUELVEN en el MADRID las MÁSCARAS del 'MÉTODO PINTUS'.



👉Radiografían el estado físico y los esfuerzos de cada futbolista. pic.twitter.com/cPaeBIuouS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2026

Οι μάσκες φοριούνται πάνω από το στόμα και τη μύτη, αναγκάζοντας τους παίκτες να αναπνέουν μέσω ειδικών φίλτρων. Μετά από κάθε προπόνηση, ο Πίντους αναλύει τα δεδομένα κάθε παίκτη και προσαρμόζει το πρόγραμμα φυσικής κατάστασης σε εξατομικευμένη βάση. Μια μεθοδολογία που έχει ήδη αποδειχθεί κρίσιμη σε προηγούμενες εποχές της Ρεάλ Μαδρίτης για να διασφαλιστεί η άριστη κατάσταση σε καθοριστικές στιγμές της σεζόν.