Πρώην παίχτης του Ολυμπιακού δήλωσε απογοητευμένος μετά την αποχώρηση του Αλόνσο από την Ρεάλ

Ο Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού για μία σεζόν (2010/11), προσλήφθηκε πρόσφατα, ως προπονητής της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στον πάγκο της οποίας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, στην ισοπαλία με 1-1 εκτός έδρας, απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου.

Ο πρώην «ερυθρόλευκος» εξτρέμ, μίλησε στο ραδιόφωνο της Marca, για την τακτική του προσέγγιση, τη νοοτροπία του ως τεχνικός και τους κανόνες συμπεριφοράς που θέλει να θεσπίσει στους «αετούς» της Φρανκφούρτης.

«Ποτέ δεν μιλάω για τακτικές την πρώτη μου μέρα. Μιλάμε για την ομάδα, το άτομο, τον σεβασμό και τους κανόνες... αυτοί οι κανόνες αναφέρονται την πρώτη μέρα. Όταν έφτασα (στη Φρανκφούρτη) έβαλα τις διαφάνειες... κοιταζόμαστε ο ένας τον άλλον στα μάτια και λέω στα παιδιά: "αυτοί είναι οι κανόνες, δείτε τους, γιατί δεν θα επανέλθουν". Αν δεν υπάρχει σεβασμός, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ξεχάστε το σύστημα... μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 4-4-2 ή ακόμα και 15 παίκτες αν θέλετε», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης, μιλώντας για την απρόσμενη αποδέσμευση του Τσάμπι Αλόνσο από τη «βασίλισσα», εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το «διαζύγιο».«Για μένα, ήταν μια απογοήτευση... γνωρίζοντας τις ιδέες του Τσάμπι, ξέρω ότι θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα στη Ρεάλ Μαδρίτης...στο ποδόσφαιρο, κανείς όμως δεν έχει το ελευθέρας, έτσι είναι δυστυχώς τα πράγματα σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.