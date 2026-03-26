Λίβερπουλ: Μια ανάσα από τον Τσάμπι Αλόνσο - Οι λεπτομέρειες του deal

Η εικόνα της Λίβερπουλ την φετινή σεζόν προβληματίζει και σε συνδυασμό με την μεγάλη αστάθεια που παρουσιάζει τελευταία και το γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα να μείνει εκτός των θέσεων που οδηγούν στο Champions League, έχουν ήδη ξεκινήσει τα σενάρια για τον αντικαταστάτη του Άρνε Σλοτ.

Τι κι αν οι reds του Μέρσισαϊντ παραμένουν κοντά στην πρώτη 4δα; Η Τσέλσι και η Άστον Βίλα παραμένουν σε απόσταση αναπνοής, προσθέτοντας παραπάνω άγχος και πίεση στον Ολλανδό προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Οι πρωταθλητές Αγγλίας παρόλο που με τις καλοκαιρινές τους προσθήκες ήταν σαν να δήλωναν ότι θα πάνε για... back to back πρωτάθλημα, έχουν συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς στα τελευταία τέσσερα ματς, δημιουργώντας γκρίνια και προβληματισμό στους φιλάθλους της. Τι κι αν έδωσαν ένα σκασμό λεφτά για τους Βίρτζ, Ίσακ και Εκιτίκε, μεταξύ άλλων. Οι μεταγραφές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσφέρουν τα αναμενόμενα, και η φυγή του Λούις Ντίαζ, σε συνδυασμό με την μέτρια εκκίνηση και χρονιά του Μο Σαλάχ, είναι μερικές από τις αιτίες της άσχημης εικόνας των κόκκινων, με τον Άρνε Σλοτ να είναι σε ιδιαίτερα άβολη θέση.

Εκεί μπαίνει στην κουβέντα το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο. Ο Ισπανός προπονητής είχε ξανασυνδεθεί με φημολογίες για τον πάγκο της Λίβερπουλ, καθώς ξέρει την ομάδα έχοντας αγωνιστεί εκεί στο παρελθόν ως ποδοσφαιριστής, αλλά και με τον ερχομό των Βίρτζ και Φρίμπονγκ, που τους είχε στη Λεβερκούζεν, πολλοί θεώρησαν ότι θα ταίριαζε... γάντι. Αυτή την στιγμή φαίνεται ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να επιστρέψει στο Λίβερπουλ, με πληροφορίες να λένε πως οι δυο πλευρές δεν σταμάτησαν να είναι ποτέ σε επικοινωνία. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και ο Μαϊκλ Εντουαρντς, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον σχεδιασμό της ομάδας, ενώ ο Αλόνσο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θετικός για την πιθανή επιστροφή του στο Άνφιλντ, υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα δεδομένα για Αλόνσο, η πίστη στο πρόσωπό του και η εμπειρία της Ρεάλ

Ο 44χρονος τεχνικός φαίνεται να έχει κάνει ξεκάθαρο στους ανθρώπους της Λίβερπουλ ότι θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο όσο αφορά τη διαμόρφωση του ρόστερ, έτσι ώστε να δημιουργήσει το προσωπικό του όραμα, λαμβάνοντας την ευθύνη πιθανής επιτυχίας ή αποτυχίας. Για να γίνει αυτό, ο Ισπανός έκανε γνωστό ότι δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει την ομάδα εν μέσω της σεζόν, αλλά το καλοκαίρι, ώστε να έχει τον χρόνο να προετοιμαστεί με την ομάδα, και να έχει μια σωστή μετάβαση από την εποχή Σλοτ στην εποχή Αλόνσο. Οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως μπορεί να δημιουργήσει ομάδες με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, να παίρνει το μέγιστο από τους ποδοσφαιριστές του, αλλά να αναδεικνύει και ταλέντα, με αποτέλεσμα να φτιάχνει ομάδες έξτρα ανταγωνιστικές και που να μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό.

Η αποτυχημένη για πολλούς εμπειρία του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έκανε τον ίδιο να... πάρει το μάθημά του και να βελτιωθεί, με το περιβάλλον της Λίβερπουλ να φαντάζει ιδανικό, ως γνώριμο και ως μια ομάδα που θα του δώσει τα εφόδια να το κάνει αυτό. Επομένως το καλοκαίρι αναμένεται να έχουμε περισσότερες εξελίξεις αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, με τις πιθανότητες για τον πάγκο της Λίβερπουλ, να κλίνουν με διαφορά προς την πλευρά Αλόνσο.