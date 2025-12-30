Λίβερπουλ: Απολύθηκε προπονητής της ομάδας... και δεν είναι ο Αρνε Σλότ

Η Λίβερπουλ δεν τα πάει όπως θα περίμενε κανείς την φετινή σεζόν. Η ομάδα του Άρνε Σλότ έχει συγκεντρώσει 32 βαθμούς στα πρώτα 18 παιχνίδια της σεζόν, και είναι ήδη στο -10 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας επένδυσαν πάρα πολλά εκατομμύρια στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, με σκοπό να χτίσουν μια αυτοκρατορία, όμως η φετινή σεζόν μοιάζει πιο πολύ σε μεταβατική, παρά σε κυριαρχική. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ολλανδού προπονητή έχει κλονιστεί λόγω της κακής εικόνας της ομάδας, και των αρνητικών αποτελεσμάτων, και ακόμα και η απομάκρυνσή του έχει προκύψει ως θέμα συζήτησης από τους φιλάθλους. Το τελευταίο διάστημα βέβαια οι «reds» έχουν βελτιώσει τη παρουσία τους, κάτι που φαίνεται και στον βαθμολογικό πίνακα, μιας και έχουν κερδίσει 4 σερί παιχνίδια.

Παρόλο που η θέση του Σλότ δεν μοιάζει και τόσο ασφαλής, αυτός που... «πλήρωσε την νύφη» είναι ένας άμεσος συνεργάτης του Ολλανδού προπονητή. Ο λόγος για τον υπεύθυνο των στατικών φάσεων της Λίβερπουλ, Άαρον Μπρίγκς, ο οποίος απομακρύνθηκε από την ομάδα μετά από απόφαση της διοίκησης, καθώς δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το κομμάτι που ήταν υπεύθυνος. Συγκεκριμένα οι «reds» έχουν δεχθεί τα περισσότερα γκολ από στημένες φάσεις την φετινή σεζόν, 12 τον αριθμό, ενώ σκοράρει μόλις 3 φορές από φάουλ και κόρνερ, επίδοση πολύ χαμηλή, αν αντιληφθεί κανείς την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της.

Ο Μπρίγκς βρισκόταν στην Λίβερπουλ από το καλοκαίρι του 2024, όταν και ήρθε μαζί με τον Τζόν Χειτίνγκα. Παρόλο που αποχώρησε, θεωρείται ότι άφησε θετικό αποτύπωμα εκτός αγωνιστικού σκέλους, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην ομαλή προσαρμογή του Σλοτ και του βοηθού του, Σίπκε Χούλσοφ, στο αγγλικό ποδόσφαιρο και την καθημερινότητα στη χώρα.