Γιατί η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ κρίνεται... ακατάλληλη για την Premier League

Η κατάκτηση της περσινής Premier League στην «παρθενική» σεζόν του Άρνε Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ προκάλεσε τον έντονο θαυμασμό του αγγλικού Τύπου. Φέτος, όμως τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα των «ρεντς» διαφοροποίησαν σημαντικά την άποψη των αναλυτών, οι οποίοι ψέγουν τον Ολλανδό τεχνικό, τόσο για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, όσο και για την ίδια την τακτική του προσέγγιση.

Γράφει ο Χρήστος Μπαμπούλης

Η Λίβερπουλ πριν την έναρξη της φετινής Premier League θεωρούταν από τους εκπροσώπους του Τύπου το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι προσδοκίες των αναλυτών, αλλά και των φιλάθλων της ομάδας, μάλιστα «εκτινάχθηκαν» όταν ανακοινώθηκε πως η ομάδα κατέβαλε περισσότερα από 500 εκατομμύρια λίρες για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

Ωστόσο, μετά από πέντε ήττες σε έξι παιχνίδια, το όνειρο της back-to-back «στέψης» της Λίβερπουλ ως πρωταθλήτρια Αγγλίας δείχνει να απομακρύνεται. Περισσότερο από τις ήττες, όμως, οι αναλυτές στέκονται στις φτωχές εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών της ομάδας, αλλά και στη διαχείριση της κακής αγωνιστικής φόρμας της Λίβερπουλ από τον Άρνε Σλοτ.

Άλλη σεζόν, ίδια προβλήματα

Ο Σλοτ κατηγορείται πως δεν αφιερώνει χρόνο και σκέψη σε βασικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η φετινή Λίβερπουλ. Παράλληλα, ψέγεται, καθώς θεωρούν πως δεν παραδέχεται ότι η ομάδα του αδυνατεί να αντιμετωπίσει ομάδες που παίζουν με βαθιές μπαλιές. Τέλος, ο αγγλικός Τύπος διατυπώνει το επιχείρημα πως η φτωχή φόρμα της Λίβερπουλ ξεκίνησε, ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, γεγονός για το οποίο ο Σλοτ δεν έχει μιλήσει ακόμα ανοιχτά.

Όντως, οι «ρεντς» μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στα πέναλτι, καθώς και μετά από τον χαμένο τελικό του Carabao Cup από τη Νιούκαστλ, έχουν κερδίσει μόλις 11 από τα 26 παιχνίδια που έδωσαν συνολικά.

Τα στατιστικά που επιβεβαιώνουν την κακή αγωνιστική φόρμα

Η αδυναμία της Λίβερπουλ να αντιμετωπίσει ομάδες, οι οποίες δεν αμύνονται σε χαμηλό μπλοκ, έχοντας δηλαδή το σύνολο των ποδοσφαιριστών τους πίσω από τη σέντρα αποτυπώνται και σε συγκεκριμένα στατιστικά των φετινών επιδόσεων της ομάδας.

Στους έξι από τους εφτά τελευταίους αγώνες της Λίβερπουλ στην Premier League, η ομάδα του Σλοτ έτρεξε λιγότερο από τους αντιπάλους της. Στον αγώνα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, μάλιστα, που ηττήθηκε με σκορ 2-1, οι ποδοσφαιριστές του Σλοτ κάλυψαν 5 χιλιόμετρα λιγότερα από αυτά που καλύφθηκαν από τους παίκτες της Πάλας, όμως ξόδεψαν 5 χιλιόμετρα παραπάνω... περπατώντας.

Η «παθητικότητα» και τα πολλά γκολ που δέχεται η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ δέχεται όσα γκολ, όσα δέχονται οι ομάδες της Premier League, που αγωνίζονται με στόχο να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Από τις αρχές του Μαίου, η ομάδα του Σλοτ έχει δεχθεί συνολικά 36 γκολ. Από τα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, μόνο η Γουλβς έχει δεχθεί περισσότερα.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως η Λίβερπουλ δε βελτιώνεται. Χαρακτηριστικό της «παθητικότητας» των ποδοσφαιριστών της αποτελεί το στατιστικό στοιχείο του πρόσφατου αγώνα εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, το οποίοι υποδεικνύει πως όλοι οι μέσοι της, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών, καθώς και τα δύο της κεντρικά μπακ τελείωσαν τον αγώνα χωρίς να κάνουν τάκλιν ούτε μία φορά.

Οι παίκτες της Λίβερπουλ χάνουν αυξανόμενα μονομαχίες. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι τρέχουν λιγότερο από τους αντιπάλους και τις περισσότερες φορές τα τακτικά τεχνάσματα των προπονητών τους, αλλά και η ατομική ποιότητα των παικτών τους, τους ξεπερνάει.

Οι παράγοντες πίσω από την κατάρρευση

Πίσω από την κακή εικόνα των «ρεντς» κρύβονται πολλοί παράγοντες. Αρχικά, ο αδόκητος χαμός του Ντιόγκο Ζότα, προκάλεσε σοκ στους παίκτες της ομάδας. Ανεξάρτητα από την επίδραση που μία τέτοια απώλεια μπορεί να έχει στην ψυχολογία των αθλητών του Σλοτ, ο θάνατος του Ζότα δημιούργησε και μεγάλο αγωνιστικό κενό στην ομάδα.

Επίσης, η αποχώρηση του Άρνολντ, αλλά και η μεταγραφή του Λουίζ Ντίαζ στη Μπάγερν Μονάχου επηρέασεσε σε μεγάλο βαθμό την επιθετική λειτουργία των «ρεντς». Για πολλούς, ο Σλοτ κλήθηκε να αλλάξει πολλά πολύ γρήγορα. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν περιορίστηκαν σε πρόσωπα.

Αλλάζοντας την τακτική του

Ο Ολλανδός τεχνικός, εκτός από την κριτική που δέχεται επειδή τα νέα «ακριβοθώρητα» μεταγραφικά αποκτήματα της Λίβερπουλ δεν έχουν προσφέρει ακόμα όσα περίμεναν οι φίλαθλοι, κατηγορείται, επίσης, και για την αλλαγή της τακτικής του προσέγγισης.

Οι ομάδες της Premier League, στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ξεκίνησαν βαθμιαία να προσαρμόζονται στην τακτική του Σλοτ. Τα ανεπιτυχή αποτελέσματα της Λίβερπουλ από τον Μάρτιο και μετά είναι ενδεικτικά της επιτυχίας των υπόλοιπων προπονητών του αγγλικού πρωταθλήματος να «διαβάσουν» τακτικά το παιχνίδι της ομάδας του Ολλανδού τεχνικού.

Ως συνέχεια της εξέλιξης αυτής, ο Σλοτ προσπάθησε να «επανεφεύρει» την προπονητική του ταυτότητα, με τους παίκτες του να μοιάζουν «χαμένοι» μέσα στη νέα τακτική του προσέγγιση.

Ποιός αποφάσισε για τις μεταγραφές

Παρά τις νέες μεθόδους τακτικής του Σλοτ, το μεγαλύτερο ερώτημα που προκύπτει όσον αφορά την κατάρρευση της Λίβερπουλ σχετίζεται με τη στελέχωση της ομάδας. Η Λίβερπουλ πασχίζει να ξαναβρεί τον... δρόμο της, όμως στην Αγγλία εκφράζονται αμφιβολίες σχετικά με τη στρατηγική του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας.

Ο Σλοτ, όταν παρουσιάστηκε από τις ιθύνοντες της Λίβερπουλ ως ο νέος προπονητής της ομάδας, συνοδευόταν από τον νέο αθλητικό διευθυντή των «ρεντς», Ρίτσαρντ Χιουζ. Το πρώτο καλοκαίρι της παρουσίας των δύο ανδρών στη Λίβερπουλ κινήθηκε σε «ρηχά νερά» όσον αφορά τη μεταγραφική αγορά.

Απέφυγαν συνειδητά τις μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ, προκειμένου να βοηθήσουν τον Ολλανδό να στηριχτεί στην εξαιρετική δουλειά του προκατόχου του, Γιούργκεν Κλοπ. Μοναδική προσθήκη στο ρόστερ, αποτέλεσε ο Φεντερίκο Κιέζα.

Φέτος, όμως, οι «ρεντς» μπήκαν δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Την αποχώρηση του Άρνολντ διαδέχθηκε η προσθήκη του Φρίνμπονγκ από τη Λεβερκούζεν. Παράλληλα, το κενό που δημιουργήθηκε στην επίθεση της ομάδας, λόγω της μεταγραφής του Ντίαζ, αλλά και εξαιτίας της απώλειας του Ζότα, αναπληρώθηκε από τους Εκιτίκε και Βιρτς. Τέλος, η αποχώρηση του Νούνιεζ έφερε στην ομάδα τον Αλεξάντερ Ίσακ. Με ποιό σκοπό, όμως;

Τελικά οι μεταγραφές εξυπηρετούν το πλάνο του Σλοτ;

Οι δύο σέντερ φορ της ομάδας, Ίσακ και Εκιτίκε δίνουν στη Λίβερπουλ ποιότητα μπροστά και προσφέρουν στον Σλοτ την ικανότητα να παίξει με δύο φορ. Όσο, όμως βρίσκονται στην ομάδα οι Βιρτζ και Σαλάχ, δύσκολα θα μπορέσουν οι «ρεντς» να απομακρυνθούν από το 4-2-3-1, που χρησιμοποιούσαν μέχρι πρότινος.

Οι εξαιρετικά ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που έφτασαν στο Μέρσεϊσαϊντ το καλοκαίρι για πολλούς αποτέλεσαν ποιοτική αναβάθμιση για την ομάδα του Σλοτ. Το πως θα μπορέσει, όμως να τους ένταξει σε ένα τακτικό πλάνο, στο οποίο δε θα μπορούν να προσαρμοστούν οι «διαβασμένοι» προπονητές των υπόλοιπων ομάδων του πρωταθλήματος παραμένει μυστήριο.

Πολλοί υποστηρίζουν πως ο Σλοτ οφείλει να αλλάξει το σύστημα της ομάδας και να παίξει με τρεις αμυντικούς πίσω. Έτσι, θεωρούν πως θα μπορέσει να πάρει τα μέγιστα από τους Κερκέζ, Φρίνμπονγκ και Βιρτζ. Οι καλύτερες εμφανίσεις των δύο τελευταίων, άλλωστε, έγιναν στην Λέβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο, που χρησιμοποιούσε κατά κόρον αμυντική τριάδα, αντί για την παραδοσιακή τετράδα στη γραμμή της άμυνας.

Μία τέτοια μετάβαση, βέβαια, θα ανάγκαζε τους Σομποσλάι και Σαλάχ, να οπισθοχωρήσουν στο γήπεδο. Παράλληλα, ένα σύστημα με τρεις πίσω δεν εγγυάται στον Σλοτ πως θα μπορέσει να «χωρέσει» στην ενδεκάδα της ομάδας και τον Εκιτίκε, αλλά και τον Ίσακ.

Οι φετινές μεταγραφές της Λίβερπουλ δείχνουν πως οι «ρεντς» προετοιμάζονται για την μετά-Σαλάχ εποχή τους, καλλιεργώντας το έδαφος για τη χρήση του Βιρτζ στο «10». Όσο, όμως ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ παραμένει στην ομάδα, οι γρίφοι για τον Άρνε Σλοτ και την ομάδα του παραμένουν άλυτοι.

Μήπως ο Σλοτ προετοιμάζει μία «ακατάλληλη» ομάδα για την Premier League;

Το τελικό ερώτημα που ανακύπτει μετά την ανάλυση του τακτικού πλάνου του Σλοτ σε συνάρτηση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Λίβερπουλ δεν είναι άλλο από αυτό: Μήπως ο Σλοτ «χτίζει» μία ομάδα ακατάλληλη για να διεκδικήσει με αξιώσεις τον τίτλο της Premier League;

Ο Ολλανδός τεχνικός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την περυσινή εκδοχή της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Σλοτ «έβγαλε το καπέλο» στον Λουίς Ενρίκε για την τακτική του προσέγγιση και οι φετινές του μεταγραφές δείχνουν πως κινήθηκε στην κατεύθυνση των τακτικών του καινοτομιών. Κάτα πόσο, όμως μία ανάλογη στρατηγική μπορεί να έχει επιτυχία στο αγγλικό πρωτάθλημα;

Ο Ολλανδός τεχνικός απέκτησε ποδοσφαιριστές εξοικειωμένους με το να διαρρηγνύουν άμυνες ομάδων, οι οποίες αμύνονται σε «χαμηλό μπλοκ». Αγόρασε, δηλαδή ποδοσφαιριστές που δημιουργούν λειτουργώντας καλύτερα απέναντι σε κλειστές άμυνες.

Το πρωτάθλημα της Premier League, όμως γίνεται ολοένα και πιο άμεσο, με έμφαση στην ταχύτητα της μετάβασης από το ένα μισό του γηπέδου στο άλλο και στις κινήσεις στον κενό χώρο. Η ομάδα, που χτίζει ο Σλοτ, από την άλλη, είναι φτιαγμένη για να παίξει ένα στυλ παιχνιδιού, το οποίο διάφοροι Άγγλοι αναλυτές υποστηρίζουν πως δεν ταιριάζει στο πρωτάθλημα, που αγωνίζεται η Λίβερπουλ.

Παράλληλα, η προσθήκη του Βιρτζ, μοιάζει μάλλον μία «σοφτ» επιλογή, αναλογιζόμενοι τη μαχητικότητα και τη δύναμη των αντίπαλων αμυντικών.

Εκφράζονται, δηλαδή ανησυχίες πως ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Λίβερπουλ δημιουργεί μία ομάδα που δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ρυθμό και τις τάσεις των προπονητών της Premier League.

Το μέλλον της Λίβερπουλ και η ανάγκη για νίκες σήμερα

Ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ, Χιουζ όταν ρωτήθηκε το καλοκαίρι για το μεγάλο κόστος των φετινών μεταγραφών ανέφερε πως η Λίβερπουλ προχώρησε σε αυτές τις προσθήκες με χρόνικο ορίζοντα πολλών ετών. Επιπρόσθετα, όμως, δήλωσε πως είναι ιδιαίτερο σημαντικό για την ομάδα να κερδίσει αγώνες φέτος.

I've criticised FSG heavily in the past but if this season ends in failure the blame will lie entirely with Slot, Hughes and Edwards.



No Liverpool manager or recruitment team have ever had more money to spend in a transfer window.



So the focus is entirely on Edwards Slot and… pic.twitter.com/OHAtT5dB1m — John O Sullivan (@Corballyred) October 5, 2025

Η αλήθεια είναι πως στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, οι προπονητές στερούνται πιστώσης χρόνου. Και η σκληρή κριτική, που δέχεται κάθε μέρα στο Νησί ο Σλοτ είναι ενδεικτική των συνθηκών που επικρατούν.

Ο αθλητικός διευθυντής των «ρεντς» έδωσε το στίγμα της διοίκησης, όσον αφορά την ανάγκη της Λίβερπουλ για σημαντικές νίκες φέτος. Το μόνο που απομένει, λοιπόν στον Άρνε Σλοτ είναι να... παραλάβει το μήνυμα.