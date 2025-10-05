Φλόριαν Βιρτς: Το δύσκολο ξεκίνημα στη Λίβερπουλ και η σύγκριση με τις μεταγραφές-ρεκόρ

Δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο η θητεία του Φλόριαν Βιρτς στη Λίβερπουλ. Οι «Reds» δαπάνησαν το καλοκαίρι ένα, τότε, ρεκόρ ποσό για την Premier League – 125 εκατομμύρια ευρώ – για να φέρουν τον νεαρό Γερμανό μεσοεπιθετικό στο «Άνφιλντ». Το υψηλό κόστος της μεταγραφής συνοδεύτηκε από μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο ο Βιρτς μέχρι στιγμής δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στη σωματική ένταση της Premier League.

Παρότι έχει δείξει κάποιες στιγμές ποιότητας, ο 21χρονος δεν έχει καταφέρει να αφήσει το στίγμα του στα παιχνίδια. Όσο η Λίβερπουλ κέρδιζε, συχνά με δυσκολία, οι επιδόσεις του περνούσαν απαρατήρητες. Όμως, τώρα που η ομάδα έχει αρχίσει να χάνει βαθμούς – όπως στα δύο τελευταία παιχνίδια – η πίεση γύρω από τον Γερμανό διεθνή αρχίζει να αυξάνεται.

Με μηδέν γκολ και μηδέν ασίστ στα πρώτα εννιά του ματς σε Premier League και Champions League, η εκκίνηση μόνο ιδανική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η προσαρμογή σε ένα νέο πρωτάθλημα και μια νέα ομάδα απαιτεί χρόνο, ωστόσο το υψηλό αντίτιμο της μεταγραφής και οι προσδοκίες που το συνοδεύουν δεν αφήνουν περιθώρια υπομονής από οπαδούς και ΜΜΕ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Transfermarkt, η απόδοση του Βιρτς συγκρίθηκε με αυτήν των υπόλοιπων 13 επιθετικών παικτών που κόστισαν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, στα πρώτα 9 παιχνίδια τους με τη νέα ομάδα τους. Και τα αποτελέσματα δεν είναι κολακευτικά.

Ο Βιρτς και οι υπόλοιπες μεταγραφές «βόμβες» των 100 εκατ. ευρώ

Οι Κιλιάν Εμπαπέ και Νεϊμάρ έκαναν άμεσο «μπαμ» στο Παρίσι μετά τις μεταγραφές τους στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τον πρώτο να μετρά 16 συμμετοχές σε γκολ (γκολ + ασίστ) στα οκτώ πρώτα του ματς και τον δεύτερο 15. Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ ξεκίνησε εντυπωσιακά στη Ρεάλ Μαδρίτης με 9, ενώ ο Γκάρεθ Μπέιλ είχε 8 στην αρχή της θητείας του στους «μερένγκες».

Ανάλογα νούμερα κατέγραψε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Γιουβέντους, με 8 συμμετοχές σε γκολ στα πρώτα του παιχνίδια. Ο συμπατριώτης του Βιρτς, Κάι Χάβερτς, είχε 6 με τη Τσέλσι, ενώ ο Αντουάν Γκριεζμάν πέτυχε 5 με τη Μπαρτσελόνα, αν και η μεταγραφή του δεν δικαίωσε τις προσδοκίες.

Ο Ρομέλου Λουκάκου, στην επιστροφή του στην Τσέλσι, είχε μόλις 4 συμμετοχές σε γκολ, όσες και οι Τζακ Γκρίλις και Εντέν Αζάρ στις μεταγραφές τους σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα. Οι Ζοάο Φέλιξ και Φιλίπε Κοουτίνιο, παρότι οι μετακινήσεις τους σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα δεν στέφθηκαν με επιτυχία, είχαν τουλάχιστον τρεις συμμετοχές σε γκολ στα πρώτα οκτώ ματς. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είχε μόλις δύο στην αρχή του στη Μπαρτσελόνα.

Έτσι, ο Βιρτς βρίσκεται τελευταίος στη λίστα, ως ο μοναδικός επιθετικός που κόστισε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχει καταφέρει ακόμη να σκοράρει ή να μοιράσει ασίστ στα πρώτα του οκτώ παιχνίδια.

Είναι βέβαια ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα· ο Βιρτς χρειάζεται χρόνο και προσαρμογή. Ωστόσο, το τεράστιο ποσό της μεταγραφής, παρότι δεν είναι δική του ευθύνη, ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων και κάνει την πίεση ακόμη μεγαλύτερη.