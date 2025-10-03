Τζέιμι Βάρντι: Η συγκλονιστική ιστορία ενός θρύλου-χούλιγκαν του αγγλικού ποδοσφαίρου

Στα 20 του ήταν ένας χούλιγκαν που έμπλεκε σε καυγάδες και κατέληξε να παίζει ποδόσφαιρο με πομπό της αστυνομίας στο πόδι. Στα 25 δούλευε σε εργοστάσιο και αγωνιζόταν στην 5η κατηγορία της Αγγλίας. Στα 28 του σηκώνει την Πρέμιερ Λίγκ, ανακηρρύσεται ο καλύτερος επιθετικός στην χώρα και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο Τζέιμι Βάρντι είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη περίπτωση επιθετικού και ανθρώπου, που αν κάποιος αποφάσιζε να την κάνει ντοκιμαντέρ στο Netflix θα είχε μεγάλη επιτυχία.

Γεννήθηκε στο Σέφιλντ το 1987, και απο μικρή ηλικία είχε δύσκολη ζωή καθώς ο πατέρας του παράτησε αυτόν και την μητέρα του. Ο μικρός Τζέιμι μεγάλωσε στην γειτονιά του Χίλσμπορο και απο μικρός το όνειρό του ήταν να αγωνιστεί στην τοπική Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Όνειρο που έμοιαζε πως θα γίνει πραγματικότητα καθώς η Γουένσντει του δίνει μια ευκαιρία και τον εντάσσει στις ακαδημίες της, με τον Βάρντι όμως να μην το χαίρεται για πολύ καθώς στα 16 του η ομάδα τον διώχνει λέγοντας οτι είναι πολύ μικρόσωμος. Εκείνη την στιγμή όλα έμοιαζαν να τελειώνουν πριν κάν ξεκινήσουν καθώς ο Βάρντι τα παρατάει αφού όπως δήλωσε «Ότι ήθελα πάντα μου το στέρησαν. Δεν υπήρχε τίποτα να γεμίσει το τεράστιο κενό. Ήμουν χαμένος». Απο εκείνο το σημείο άρχισε να έχει καυγάδες με την μητέρα του και τον πατριό του, με αποτέλεσμα να φύγει απο το σπίτι, και για να επιβιώσει ξεκινάει να δουλεύει όπου βρεί.

Το ποδόσφαιρο δεν θα αργήσε να ξαναμπεί στην ζωή του. Ένας φίλος του που έπαιζαν μαζί σε μια τοπική ομάδα μιας pub, τον στέλνει στην Στόκσμπριτζ Πάρκ Χίλς, μια ομάδα της 8ης κατηγορίας με μόλις εκατό φιλάθλους, Η Στόκσμπριτζ δίνει στον Βάρντι το πρώτο του συμβόλαιο, 30 λίρες την εβδομάδα, ποσό που δεν φτάνει ούτε να περάσεις μια νύχτα στις pub, ο Βάρντι όμως ήταν χαρούμενος δηλώνοντας: «Δεν είχα λάβει ποτέ τίποτα απο το ποδόσφαιρο, οπότε ήμουν ικανοποιημένος με αυτά». Φυσικά δεν ζούσε από το ποδόσφαιρο τότε οπότε δούλευε και σε ένα εργοστάσιο ανθρακονημάτων, και απο το βάρος της δουλειάς απέκτησε πρόβλημα στην μέση.

Ο καυγάς και ο πομπός της αστυνομίας που...τον προστάτευε

Ένα βράδυ είχε πάει σε μια pub με έναν φίλο του που είχε πρόβλημα ακοής και ήρθε μια παρέα νεαρών που άρχισε να τον κοροϊδεύει. Αμέσως ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στον Βάρντι και στην ομάδα νεαρών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να κατηγορηθεί για βιαιοπραγία. Τον ανάγκασαν λοιπόν να φοράει ένα πομπό εντοπισμού στον αστράγαλο και να μένει σε κατ΄ οίκον περιορισμό την νύχτα. Επομένως και το να παίζει με την Στόκσμπριτζ έγινε δύσκολο. Μάλιστα μερικές φορές έπαιζε ένα ημίχρονο και μετά πηδούσε τον φράχτη του γηπέδου και έτρεχε στο αμάξι του για να φτάσει σπίτι πρίν τις 6 μμ που υπήρχε η απαγόρευση κυκλοφορίας. Για τον πομπό ο Βάρντι έκανε επίσης την επική δήλωση: «Ήταν τόσο σκληρό που μάλιστα μερικές φορές με προστάτευε απο τα σκληρά τάκλιν». Όπως φαίνεται όμως δεν ήταν αυτός ο μόνος τρόπος που τον προστάτεψε ο πομπός. Ο Βάρντι θα αποφασίσει να παρατήσει το ποδόσφαιρο για να μπεί στον στρατό, επειδή όμως δεν είχε καθαρό ποινικό μητρώο απορρίφθηκε!

Οι φανταστικές εμφανίσεις και οι μεταγραφές με υπερδιπλάσια χρήματα

Από εκείνο το σημείο και μετά ο Βάρντι άρχισε να τραβάει τα βλέμματα. Σε ένα παιχνίδι για το FA Cup η ομάδα του έχασε με 7-2 όμως ο Βάρντι ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου! Ηταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και τράβηξε την προσοχή με την αυτοπεποίθησή του. Για την Στόκσμπριτζ έβαλε 55 γκόλ σε 115 παιχνίδια και βοήθησε την ομάδα να πάρει την άνοδο. Τράβηξε το ενδιαφέρον της Χάλιφαξ, ομάδα ίδιας κατηγορίας αλλά πιο δυνατή. Παρόλες τις προειδοποιήσεις που είχε λάβει ο προπονητής της Χάλιφαξ για τον Βάρντι, ακούγοντας οτι έχει κακή φήμη, ποινικό μητρώο και έφεση να παίρνει κόκκινες κάρτες, ο Βάρντι θα υπογράψει στην ομάδα η οποία έδωσε 15.000 λίρες για να τον αποκτήσει. Ο Τζέιμι έβαλε 25 γκόλ βγήκε πρώτος σκόρερ της κατηγορίας και έδωσε ακόμα μια άνοδο σε ομάδα. Αυτή του η σεζόν τον πήγε στην Φλίτγουντ κλείνοντάς τον με ποσό-ρεκόρ για την ομάδα που ανερχόταν στις 150.000 λίρες, δηλαδή τα δεκαπλάσια απο αυτά που έδωσε η Χάλιφαξ. Η Φλίτγουντ ήταν στην 5η κατηγορία της Αγγλίας. Με καλύτερο συμβόλαιο απο τα προηγούμενα ο Βάρντι παραιτήθηκε απο την δουλειά του και αφοσιώθηκε 100% στο ποδόσφαιρο. Ηταν ο πιο γυμνασμένος και ο πιο aggresive παίκτης της ομάδας και έτσι του έδωσαν το παρατσούκλι «το κανόνι». Ο χαρακτήρας του ανθρώπου όμως δεν αλλάζει εύκολα και έτσι ο Βάρντι συνέχιζε να μπλέκει. Τύλιξε το αμάξι του φυσιοθεραπευτή της ομάδας με ναύλον σαν δώρο, και μια φορά έχασε την προπόνηση και για τιμωρία έτρεχε γυμνός στο κρύο.

Αλλά στο γήπεδο...«κανόνι»

Ήταν σχεδόν άδικο για τις αντιπάλους της Φλίτγουντ καθώς ο Τζέιμι Βάρντι έκανε ότι ήθελε, σκοράροντας 31 γκολ και μαντέψτε...βοήθησε ΚΑΙ την Φλίτγουντ να ανέβει στην 4η κατηγορία. Η «τρέλα» του και ο χαρακτήρας του δεν ήταν εμπόδιο στο να προσελκύει ομάδες, Η Μπλάκπουλ προσέφερε 750.000 λίρες στην Φλίτγουντ η οποία τις απέρριψε. Δεν μπορούσε όμως να αρνηθεί το 1 εκατομμύριο λίρες που προσέφερε η Λέστερ, η οποία έκανε δικό της τον 25χρονο τότε Βάρντι, κάνοντας ρεκόρ αγοράς για παίκτη ημιεπαγγελματικής κατηγορίας!

Έξω απο τα νερά του

Ο Βάρντι στο ντεμπούτο του με την Λέστερ σκοράρει και στα πρώτα 8 παιχνίδια έχει 3 γκολ και δυο ασίστ. Η συνέχεια όμως δεν είναι ανάλογη καθώς ο Αγγλος φαινόταν να μην είναι σε καλή κατάσταση. Στην υπόλοιπη σεζόν σκοράρει μόλις ένα γκόλ και κάθεται στον πάγκο δίπλα στον 19χρονο τότε Χάρι Κέιν. Ο Βάρντι πέρασε μεγάλο ντεφορμάρισμα και είχε τρομερή έλλειψη αυτοπεποίθησης, η κριτική τον πίεζε και σκέφτηκε για ακόμη μια φορά να τα παρατήσει, και δήλωσε «Ήταν δύσκολο. Μπήκα μέσα σε αποδυτήρια με πολλά μεγάλα ονόματα και δεν μπορούσα να το συνηθίσω». Ο Βάρντι έπινε κάθε μέρα, ακόμα και στην προπόνηση είχε πάει μεθυσμένος σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Λέστερ τότε. Όταν είχε έναν τραυματισμό και καθυστερούσε να επιστρέψει, τον ρώτησε ο γιατρός τις συνήθειες του, και είπε ότι κάθε βράδυ συνδίαζε γλυκά με αλκοόλ με αποτέλεσμα να σταματήσει η επούλωση του ποδιού του καθώς στο αίμα του είχε πολύ αλκοόλ. «Δυσκολευόμουν που δεν ήμουν βασικός, οπότε απλώς έβγαινα έπινα και κάπνιζα με τους φίλους μου μέχρι τις 4 το πρωί» δήλωσε μετά απο χρόνια ο Βάρντι. Ο τότε προπονητής του Νάιτζελ Πίρσον όμως δεν σταμάτησε να πιστεύει σε αυτόν, και παρά τις σκέψεις του να σταματήσει, του έλεγε συνεχώς πόσο καλός μπορεί να γίνει. Οι συνομιλίες αυτές τον βοήθησαν να ξαναβρεί τον εαυτό του και την ψυχολογία του, σταμάτησε να πίνει και πέρασε όλο το καλοκαίρι κάνοντας γυμναστική και προπονήσεις. Το να κόβεις μια κακιά συνήθεια απότομα όμως δεν είναι εύκολο, οπότε έπρεπε να βρείς και ένα υποκατάστατο. Αυτο ήταν το Red Bull. Πρίν απο κάθε παιχνίδι έπινε δύο Red Bull και δύο διπλούς εσπρέσσο, κάτι που εκ του αποτελέσματος του βγήκε σε καλό γιατί όλη αυτή την ενέργεια όπως φαίνεται την μετέτρεψε σε γκολ, καθώς την χρονιά 2013/14 σκόραρε 16 γκολ και είχε 10 ασίστ, ψηφίστηκε Παίκτης της Χρονιάς απο τους παίκτες και βοήθησε στο να ανέβει η Λέστερ στην Πρέμιερ Λίγκ που όπως είπε ο ίδιος ήταν «όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Η πρώτη στην Πρέμιερ και η παραμονή που έμεινε στην ιστορία

Την επόμενη χρονιά όπως ήταν λογικό η Λέστερ πάλεψε για την σωτηρία της. Η πρώτη χρονιά του Βάρντι στην Πρέμιερ Λίγκ ξεκίνησε πολύ καλά με μια φανταστική εμφάνιση σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την 5η αγωνιστική, με σκορ 5-3, με τον Βάρντι να έχει δυο γκολ, μια ασίστ και ένα κερδισμένο πέναλτι. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη αφού δεν βρήκε δίχτυα μέχρι τον Μάρτιο με την Λέστερ να είναι τελευταία με εννιά παιχνίδια να απομένουν. Η Λέστερ δεν κέρδιζε και έδειχνε καταδικασμένη μέχρι το τελευταίο παιχνίδι του Μαρτίου. Ο Βάρντι σκόραρε όμως απέναντι στην Τότεναμ και παρόλο που η ομάδα έχασε με 4-3 αυτό το γκόλ ήταν η αφορμή να ξαναβρεί τον εαυτό του. Η Λέστερ κερδίζει τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια με τον Βάρντι να βάζει ένα κομβικό γκολ στις καθυστερήσεις απέναντι στην Γουέστ Μπρόμ και το μοναδικό γκολ του αγώνα απέναντι στην Μπέρνλι, ανεβάζοντας την Λέστερ στην 18η θέση. Μια ήττα απέναντι στην Τσέλσι ανεβάζει την πίεση. Οι «αλεπούδες» όμως κέρδισαν τα 3 από τα 4 τελευταία παιχνίδια και παρέμειναν στην Πρέμιερ Λίγκ σε μια από τις πιο καταπληκτικές ιστορίες σωτηρίας στην ιστορία της Πρέμιερ Λίγκ αφού έγινε η πρώτη ομάδα που σώζεται με λιγότερους από 20 βαθμούς στα πρώτα 29 παιχνίδια!

Η Εθνική Αγγλίας που παραλίγο να μην πάει

Ο Βάρντι μπορεί να ολοκλήρωσε την σεζόν με 5 γκολ και 8 ασίστ όμως έγραψε και αυτός ιστορία. Κλήθηκε στην εθνική Αγγλίας ενώ πριν 3 χρόνια αγωνιζόταν στην 5η κατηγορία της χώρας! Ο Ρόϊ Χόγκσον μάλιστα, ο τότε προπονητής της Αγγλίας είπε ότι τον παρακολουθούσε από τότε που ήταν στην Φλίτγουντ. Ο Βάρντι όμως ξεκίνησε να έχει αμφιβολίες για τον εαυτό του, πίστευε ότι δεν ήταν αρκετά καλός για την εθνική, κάτι που παραλίγο να τον κάνει να μην πάει. Ευτυχώς αυτό δεν έγινε ποτέ.

Η Λέστερ τρελαίνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη - Ο Βάρντι έκανε Party

Την επόμενη χρονιά η Λέστερ δεν ξεκινάει καλά. Ο Νάιτζελ Πίρσον απολύεται και η Λέστερ κρίνεται φαβορί για υποβιβασμό, ειδικά μετά την πρόσληψη του Κλαούντιο Ρανιέρι που στην προηγούμενη του δουλειά στην δική μας Εθνική δεν είχε νίκη και έκανε μαζεμένα αρνητικά ρεκόρ. Η ομάδα είχε και αποχωρήσεις όπως αυτή του αστέρα της ομάδας Εστεμπάν Καμπιάσο ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον «άσημο» τότε Ενγκολό Καντέ.

Όλοι περίμεναν τον Ρανιέρι να απολυθεί από τους πρώτους στην Πρέμιερ, με την Guardian να γράφει: «Αν θέλουν κάποιον να τους κρατήσει στην Πρέμιερ Λίγκ μάλλον πήραν τον λάθος άνθρωπο». Όπως είναι γνωστό όλες αυτές οι υποθέσεις πέσαν στο κενό καθώς «ο Βάρντι έκανε πάρτυ» στην Πρέμιερ Λίγκ, όπως τραγουδούσαν οι φίλαθλοι της Λέστερ. Ξεκίνησε δυναμικά σκοράροντας το πρώτο γκολ της ομάδας σε μια νίκη επι της Σάντερλαντ με 4-2, όμως στα επόμενα δυο παιχνίδια έμεινε «άσφαιρος» με Γουέστ Χάμ και Τότεναμ. Ένα πέναλτι στο τέλος του αγώνα με την Μπόρνμουθ ήταν η αρχή της μηχανής αυτής να παράγει γκολ. Σκοράρει σε Βίλα και Στόουκ και βάζει για πρώτη φορά δυο γκολ σε ένα μάτς, απέναντι στην Άρσεναλ, παρόλο που εν τέλει η ομάδα έκανε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

Τα μέσα πάλι άρχισαν να κατακρίνουν με το BBC σχολιάζει: «Εξάντλησαν την τύχη τους και είχαν μια άθλια άμυνα», ενώ πολλοί ανέφεραν ότι η Λέστερ αρχίζει να «ξεφουσκώνει», με τις πιθανότητες κατάκτησης να είναι 5000 προς 1! Κέρδισαν το επόμενο παιχνίδι την Νόριτς με τον Βάρντι να παίζει και να σκοράρει με σπασμένο καρπό, βάζοντας άλλα δυο απέναντι στην Σαουθάμπτον, έχοντας 9 γκολ σε 9 παιχνίδια. Συνέχισε να σκοράρει μέχρι το παιχνίδι με την Γουέστ Μπρόμ που τραυματίστηκε και πάλι κάποιοι βιάστηκαν να πούν οτι το σερί του τελείωσε, όμως επανήρθε στο παιχνίδι και σκόραρε, όπως και με την Γουότφορντ στο επόμενο, φτάνοντας το ρεκόρ του Φαν Νιστελρόι σκοράροντας 10 σερί γκολ. Τα 10 έγιναν 12 και μετά από 15 παιχνίδια η Λέστερ ήταν πρώτη, κανείς όμως δεν περίμενε να συνεχίσει να κερδίζει. Ακόμα και ο Γκάρι Λίνεκερ, παρουσιαστής και γνωστός φίλαθλος της ομάδας υποσχέθηκε ότι αν τα καταφέρει η Λέστερ να κατακτήσει το πρωτάθλημα θα βγεί με το εσώρουχο στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν αναφέροντας μάλιστα ότι έχουν μηδέν πιθανότητες να την κατακτήσουν.

Τον Γενάρη η Λέστερ ήταν πρώτη και σε σχόλια οπαδών που έλεγαν οτι πρέπει να γίνει ταινία όλο αυτό που ζουν, ο Ρανιέρι σχολίασε ότι τον ρόλο του Βάρντι πρέπει να τον παίξει ο... Ντε Νίρο. Εκείνη την περίοδο ο Βάρντι σκόραρε και το πρώτο του γκολ και με την εθνική Αγγλίας απέναντι στην Γερμανία με τακουνάκι. Οι καλές εμφανίσεις και νίκες συνεχίστηκαν και φτάνουμε στις αρχές του Μάη. Η Λέστερ έρχεται ισόπαλη με την Μάντσεστερ Γιουνάινεντ, και περιμένει νίκη ή ισοπαλία της Τσέλσι απέναντι στην Τότεναμ για να ανακηρυχθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Αγγλίας! Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2 και οι «αλεπούδες» έγραψαν ιστορία! Με απόσταση 10 βαθμών από την 2η Άρσεναλ και τον Βάρντι να σκοράρει 24 γκολ και να βγαίνει δεύτερος σκόρερ με ένα γκολ λιγότερο από τον πρώην συμπαίκτη του Χάρι Κέιν, ο Τζέιμι βγήκε παίκτης της σεζόν και 8ος στην κατάταξη για την Χρυσή Μπάλα, στην καλύτερη θέση που έχει λάβει Άγγλος τα τελευταία δέκα χρόνια. Ένα τρελό επίτευγμα, αν το σκεφτείτε για κάποιον που πριν μερικά χρόνια έπαιζε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Οι μνηστήρες και η προοπτική δεν τον κέρδισε - έμεινε πιστός στην Λέστερ

Όπως ήταν λογικό την επόμενη χρονιά πολλοί «γίγαντες» κοιτούσαν την Λέστερ για να «ψωνίσουν» από την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Μεγάλες ομάδες τον γλυκοκοιτούσαν όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την Άρσεναλ να καταθέτει και πρόταση 22 εκατ. λιρών, που κάλυπτε την ρήτρα αποδέσμευσης που είχε. Ο Βάρντι όμως δεν ξέχασε ότι η Λέστερ τον στήριξε στις δύσκολες στιγμές του και απέρριψε την πρόταση. Έμεινε πιστός στις «αλεπούδες», έπαιξε με αυτές στο Τσάμπιονς Λίγκ φτάνοντας μάλιστα και στα προημιτελικά.

Vards pulls us closer to Atlético in the @ChampionsLeague ⚽ pic.twitter.com/y20D2l5PVp — Leicester City (@LCFC) April 18, 2025

Η αμφισβήτηση και οι ηχηρές απαντήσεις

Με την Λέστερ να πουλάει τους στάρ της όπως τον Μάχρεζ και τον Καντέ, η επόμενη χρονιά δεν ξεκίνησε και τόσο θετικά. Ο Κλόντ Πίουελ προσλαμβάνεται, ο οποίος δεν ήταν και τόσο μεγάλος φάν του Βάρντι, πράγμα που αποδείχτηκε αφού τον άφησε στον πάγκο, κρίνοντας ότι αποτελεί πρόβλημα και τον έθεσε εκτός ομάδας, με τους φιλάθλους να εξαγριώνονται. Ο Βάρντι πλέον στα 30 του κρίθηκε από πολλούς και ειπώθηκε ότι είναι πλέον μεγάλος για την Πρέμιερ Λίγκ. Όπως ήταν φυσικό ο Πιούελ απολύθηκε και ήρθε ο Μπρέντναν Ρότζερς, που τον πίστευε πολύ. Αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόταν ο Βάρντι. Εμπιστοσύνη. Την σεζόν 2019/20 σε ηλικία 33 ετών ο Βάρντι απέδειξε ότι δεν ήταν απλώς πυροτέχνημα μιας σεζόν στην Πρέμιερ. Αφού σκόραρε 23 γκολ στο πρωτάθλημα συμπεριλαμβανομένου και του 100 του γκολ στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που κερδίζει το Χρυσό Παπούτσι. Την επόμενη χρονιά η Λέστερ φτάνει στον τελικό του FA Cup, κάτι που κάνει τον Βάρντι τον μοναδικό ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε σε κάθε γύρο του κυπέλλου συμπεριλαμβανομένων και των προκριματικών γύρων όσο ήταν στην Στόκσμπριτζ, φτάνοντας στην κατάκτησή του με τις «αλεπούδες»!

Σήμερα ο Τζέιμι Βάρντι στα 38 του αγωνίζεται στην Σέριε Α και την Κρεμονέζε. Ο Άγγλος στην καλύτερη περίοδο του ή αλλιώς στα prime του δεν άφησε την ομάδα που τον αγκάλιασε, τον στήριξε και τον έκανε πρωταθλητή, δίνοντας ένα παράδειγμα που σπανίζει στις μέρες μας, όνταςο τελευταίος ρομαντικός. Ο Βάρντι έδωσε το μάθημα, ότι όταν δεν τα παρατάς όσο δύσκολα και αν περάσεις στην ζωή σου, αν προσπαθείς και παλεύεις για τα όνειρά σου όλα είναι δυνατά.

Στατιστικά με την Λέστερ:

496 παιχνίδια

198 γκολ

69 ασίστ

Οι συνολικοί τίτλοι του Βάρντι με την Λέστερ:

Κατάκτηση Premier League 2015-2016

Κατάκτηση FA Cup 2020-2021

Κατάκτηση Community Shield

Προβιβασμός στην Premier League 2013-2014/2023-2024

Nine years ago today, Leicester spent £1m on a 25-year-old striker from the Conference 😳



🏆 Premier League

🏆 FA Cup

🏆 Championship

🏅 PL Player of the Season

🏅 PL Golden Boot



🌍 8th in 2016 Ballon d'Or

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 26 England caps

🔥 116 Premier League goals



One Jamie Vardy. pic.twitter.com/BnO5xxuoWU — GOAL (@goal) May 18, 2021

Τζέιμι Βάρντι είσαι ένας γνήσιος ροκ θρύλος του Αγγλικού ποδοσφαίρου και σε ευχαριστούμε που με το ταλέντο σου και τον χαρακτήρα σου μας έδωσες ακόμη μια ιστορία για να το αγαπήσουμε λιγο παραπάνω...