Αγνοείται με Ποστέκογλου η Νότιγχαμ Φόρεστ- «Εφτάψυχη» η Μπράιτον - Νίκες για Έβερτον, Άστον Βίλα

Η Νότιγχαμ Φόρεστ γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Νιουκάστλ και έμεινε χωρίς νίκη για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι, από την στιγμή που ο Άγγελος Ποστέκογλου ανέλαβε τα ηνία της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι «καρακάξες» άνοιξαν το σκορ στο 58’, με τον Μπρούνο Γκιμαράες, έπειτα από ασίστ του Μπερν, ενώ ο Βολτεμάντε στο 84' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-0, κλειδώνοντας την νίκη για τους γηπεδούχους.

Δραματικό ήταν το φινάλε στο παιχνίδι της Γουλβς με την Μπράιτον, όπου οι «Γλάροι» κατάφεραν να φύγουν με την ισοπαλία (1-1).

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς, στο 21', χάρη σε αυτογκόλ του Φεντμπρούγκεν, όμως, στο 86', Στέφανος Τζίμας, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 70', έδωσε την ασίστ στον Φαν Χέκε, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1, χαρίζοντας έναν πολύ σημαντικό βαθμό στην ομάδα του. Στον πάγκο για πρώτη φορά στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ βρέθηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας.

Η Άστον Βίλα δείχνει επιτέλους σημάδια ανάκαμψης, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι επικράτησε της Μπέρνλι με σκορ 2-1, αφήνοντας πίσω της το μουδιασμένο ξεκίνημα της σεζόν.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μάλεν, ο οποίος σκόραρε δις. Ο Ολλανδός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 24' με ένα παλικαρίσιο πλασέ, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια. Στο 63', ο Μάλεν διπλασίασε τα τέρματα της Βίλα, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ρότζερς. Η Μπέρνλι αντέδρασε μειώνοντας στο 78' με τον Ουγκοτσούκου, όμως η Βίλα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο.

Τέλος, μία ακόμη σημαντική νίκη σημείωσε και η Έβερτον, η οποία επιβλήθηκε της Κρίσταλ Πάλας με 2-1. Τα «Ζαχαρωτά» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά με γκολ των Ντιαγέ και Γκρίλις, κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και πάρουν τη νίκη.